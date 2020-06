Bayern Munchen poate deveni campioana daca incheie cu victorie meciul: Bremen - Bayern, LIVE TEXT de la 21:30 | Leo Messi se intoarce "acasa" pe Camp Nou in: Barcelona - Leganes, de la 23:00

15:20

Bayern Munchen se poate proclama campioana Germaniei pentru a opta oara consecutiv daca reuseste sa castige in deplasarea de la Bremen.

In acest moment, Bayern are 73 de puncte si se afla pe primul loc in clasament, urmata de Borussia Dortmund, la 7 puncte distanta.

Bayern vine dupa o serie de 5 victorii consecutive obtinute de la reluarea campionatului pana acum, in timp ce Bremen are doar doua victorii, doua infrangeri si o remiza cu Gladbach. La ultima intalnire dintre cele doua, Bayern s-a impus categoric cu 6-1.