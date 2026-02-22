Tottenham o întâlnește pe Arsenal în etapa #27 din Premier League. Eșalonul de elită al Angliei se vede în exclusivitate în România pe VOYO până în 2028.

Noul antrenor al lui Tottenham l-a lăudat pe Radu Drăgușin: ”I-am remarcat imediat talentul”

Spurs și-a schimbat recent antrenorul. Londonezii l-au demis pe Thomas Frank, iar în locul său a fost adus croatul născut la Split, Igor Tudor, care va debuta chiar în North London Derby.

La conferința de presă premergătoare meciului cu Arsenal, antrenorul lui Tottenham a vorbit și despre Radu Drăgușin, românul adus în urmă cu doi ani la Spurs de la Genoa.

Tudor a dezvăluit că l-a remarcat de mult timp pe Drăgușin.

”Era foarte tânăr, i-am remarcat imediat talentul. Abilitățile sale erau evidente încă de atunci. E încă tânăr, dar nu ca acum patru sau cinci ani”, a spus Igor Tudor.

Cotat la 22 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Drăgușin are în acest sezon cinci apariții în campionat, dintre care două sunt titularizări. Fotbalistul a revenit după o accidentare la genunchi care l-a ținut pe bară aproape un an.