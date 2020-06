Imaginile care arata DEZASTRUL de la Barcelona! Messi, surprins ignorandu-l pe secundul lui Setien sub ochii antrenorului 

Catalanii au pierdut pozitia de lider in clasamentul La Liga, dupa ce au remizat atat in deplasarea de la Sevilla, 0-0, cat si in cea de la Celta, 2-2.

Vestiarul Barcelonei sta sa explodeze, iar relatia dintre jucatori si antrenor este mai tensionata ca niciodata. Conform presei din Spania, la finalul meciului cu Celta au existat discutii tensionate in vestiar, iar asta s-a vazut in declaratiile lui Luis Suarez, dupa meci, care in momentul in care a fost intrebat de ce echipa nu mai castiga in deplasare a raspuns: "Nu stiu, intrebati-l pe antrenor!".

Pe internet a aparut o noua dovada a rupturii dintre jucatori si antrenor, probabil cea mai mare, dupa ce capitanul Barcelonei, Leo Messi a fost surprins ignorandu-l pe secundul lui Setien, Eder Sarabia, chiar sub privirile antrenorului. Jucatorii luasera pauza de racorire, iar antrenorul secund le oferea indicatii, insa Messi a refuzat sa asculte.

This is very clear that Messi does not respect Eder Sarabia, Quique Setien's assistant manager.

