ASTA inseamna sa fii Messi! Un fan NEBUN dupa tine RUPE izolarea si intra pe GAZON ca sa te vada! Faza IREALA in Mallorca - Barcelona! Meciul a fost intrerupt

Un fan imbracat in tricoul nationalei Argentinei a intrat pe teren in minutul 53 al partidei dintre Mallorca si Barcelona!

Suporterul a trecut de toate filtrele si i-a lasat masca pe stewarzi! Tanarul si-a facut un selfie cu Jordi Alba, apoi a inceput sa alerge in directia lui Messi pentru a obtine o amintire pe viata si alaturi de el. Partida a fost oprita, iar camerele s-au mutat in alta zona a terenului!



Masurile de securitate sunt extreme in La Liga la reluarea fotbalului. Spania e una dintre cel mai puternic afectate tari la nivel mondial din cauza pandemiei. Numarul mortilor a depasit 27 000!