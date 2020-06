IREAL! Motivele HALUCINANTE pentru care si-au pierdut locul de munca fostul secund de la FCSB si jucatorul transferat de Barcelona

Fotbalul este un domeniu de activitate care garanteaza aproape orice, mai putin stabilitatea jobului.

Cosmin Craciun

Au simtit asta pe pielea lor nume mari din sportul rege, care s-au vazut indepartate de la cluburile care ii angajasera pentru motive care mai de care mai ciudate. Atat in Romania, cat si in restul lumii, oamenii de fotbal sunt in permanenta in centrul atentiei si pot comite cu usurinta erori care sa le permita cluburilor sa ii lase someri. Cel mai recent caz al unui fotbalist ramas fara contract este cel al lui Mario Balotelli.

Italianul a fost dat afara de Brescia, clubul care l-a lansat, dupa ce nu s-a prezentat la antrenamentele online desfasurate de club pe timpul pandemiei. Mai mult decat atat, la revenirea la sedintele de pregatire derulate pe viu, Balotelli era intr-o forma fizica deplorabila. Daca fostul varf al lui Inter, Milan sau Liverpool nu are nicio scuza pentru faptul ca a incalcat regulamentul clubului, au existat oameni concediati pentru motive mult mai bizare.



Yuksel Yesilova

In 2009, la FCSB ajungea sa fie antrenor Dorinel Munteanu. Fostul mijlocas al nationalei isi completa staff-ul, printre altii, si cu Yuksel Yesilova. Turcul fusese asistentul lui Alpar Meszaros pe banca clujenilor si era chemat in Ghencea sa ajute echipa si ca preparator fizic. Numai ca, dupa doar cateva luni, avea sa fie concediat dintr-un motiv care a atras atentia celor de la FIFA.

Turcul s-a plans ca Gigi Becali l-a dat afara pentru ca era musulman si religia sa ar fi adus ghinion echipei, insa forul international nu a gasit suficiente dovezi pentru a pedepsi clubul ros-albastru. Desi au aparut in spatiul public informatii conform carora Yesilova ar fi incercat sa-si depaseasca atributiile in Ghencea si sa propuna jucatori unor impresari din strainatate, turcul sustine in continuare ca motivul pentru care a fost concediat este reprezentat de religia lui.

Sergi Guardiola

Un caz celebru este cel al lui Sergi Guardiola, fotbalist pe care FC Barcelona il transfera pe 28 decembrie 2015 pentru a fi utilizat la echipa a doua. Bucuria fotbalistului care acum joaca la Valladolid n-a durat insa decat o ora, pentru ca oficialii gruparii de pe Camp Nou au descoperit ca noul lor jucator injurase cu patima clubul si Catalunia cu doi ani inaintea transferului. Vorbele grele fusesera aruncate de Guardiola pe Twitter si, chiar daca le-a sters imediat ce a aflat ca patania i-a fost descoperita de noii sai angajatori, Sergi nu i-a mai putut impaca pe acestia si a ramas fara echipa.

Nicolas Anelka

CV-ul lui Anelka reuneste numele unor cluburi uriase, precum PSG, Arsenal, Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Liverpool sau Juventus, insa experienta de la West Bromwich a fost cu siguranta cea mai ciudata atat pentru jucator, cat si pentru fanii echipei sale. Venit la West Brom pe final de cariera, Anelka a fost dat afara de club dupa ce a celebrat un gol printr-un gest considerat anti-semit.

Decizia clubului a venit dupa ce federatia engleza il suspendase pe francez pentru cinci meciuri si ii aplicase si o amenda de 80 de mii de lire. Anelka s-a scuzat, motivand ca gestul sau nu are semnificatii discriminatorii si a anuntat despartirea de club chiar inainte ca oficialii acestuia sa o faca, sustinand ca “s-a eliberat”.



Julio Rey

In 2015, un alt spaniol isi vedea visele spulberate in urma unei postari de pe Twitter. Julio Rey ajungea la Deportivo la Coruna si parea ca are un viitor frumos in fata, mai ales ca avea doar 20 de ani. Numai ca, dupa doar cateva ore, la fel ca Sergi Guardiola, tanarul Rey era deconspirat. In 2012, el postase pe reteaua de socializare mesaje foarte vulgare la adresa lui Depor, dar si la adresa El Riazor, stadionul pe care alb-albastrii isi disputa meciurile de acasa. Asa ca oficialii clubului nu au ezitat si i-a rupt imediat contractul proaspat semnat. Din pacate pentru atacant, cariera sa a intrat in anonimat dupa acest incident.

Ugur Tutuneker

In 2016, in Turcia au avut loc revolte impotriva presedintelui Erdogan. Protestele au fost rapid inabusite, iar initiatorii s-au ales cu pedepse aspre. Ugur Tutuneker, fost jucator al nationalei Turciei si al lui Galatasaray, a fost si el vizat de arestarile facute de autoritati. Pe atunci, Tutuneker era antrenorul lui FC Wil, echipa din Elvetia pentru care juca Paul Papp, fostul fundas de la FCSB si legitimat in prezent la Sivasspor, chiar in Turcia. Dupa ce Tutuneker a primit un mandat de arestare din tara sa natala, elvetienii din liga a doua au decis sa ii desfaca intelegerea chiar daca se jucasera numai 5 etape din campionat. Antrenorul turc a scapat de acuzatii si a continuat sa profeseze.