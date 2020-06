Barcelona, cu ochii pe un portar de 21 de ani din Portugalia! Cine ii poate face concurenta lui Ter Stegen intre buturile catalanilor

Din sezonul viitor, Marc-Andre ter Stegen ar putea avea concurenta intre buturile Barcelonei.

Catalanii au pus ochii pe Luis Maximiano, portarul in varsta de doar 21 de ani al lui Sporting Lisabona, care este o varianta de viitor prin prisma varstei.

Potrivit publicatiei A Bola, portughezul ar urma sa-l inlocuiasca pe Neto pe banca de rezerve, acesta din urma fiind nemultumit de statutul de rezerva si gandindu-se la despartirea de Barca. In cazul in care brazilianul va fi vandut, clubul blaugrana va putea finanta transferul lui Maximiano, cotat la 16 milioane de euro.

Tanarul goalkeeper este jucatorul lui Sporting din 2017, contractul lui fiind valabil pana in 2023. Pe langa Barcelona, si AC Milan s-a aratat interesata de mutarea lui.

In acest sezon, Luis Maximiano a aparat poarta portughezilor in 25 de partide, incasand 32 de goluri in 17 meciuri.