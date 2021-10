Poate fi Costel Gâlcă noul selecționer? Care sunt atuurile și dezavantajele fostului antrenor de la FCSB

Deși Mirel Rădoi a spus că îl vede pe Cosmin Olăroiu ca înlocuitorul său perfect, iar presa a scris că Laszlo Boloni, Gică Hagi (FCV Farul), Dan Petrescu (CFR Cluj) sau Edward Iordănescu (FCSB) ar fi pe lista de pe care se va alege noul selecționer, se pare că niciunul nu îndeplinește toate criteriile dorite de FRF.

Mihai Stoichiță și oficialii federali i-ar lua în considerare pe Adrian Mutu, care a fost demis recent de la FCU Craiova, Cristi Chivu (Inter Milano Primavera), Daniel Isăilă (Baniyas Club / Emiratele Arabe Unite), Laszlo Balint (UTA) și selecționerii de la Under 21 și Under 20, Florin Bratu și Bogdan Lobonț.

Gâlcă îndeplinește toate condițiile cerute pentru a fi selecționer

Însă, conform surselor Sport.ro, șanse foarte mari să ajungă selecționer le are Constantin Gâlcă, în ceea ce ar reprezenta o reconciliere cu o parte a "Generației de Aur". Acesta este liber de contract, după ce, în această vară, a refuzat prelungirea contractului cu Vejle Boldklub, club din prima ligă daneză. Chiar ar putea continua în aceeași formulă, pentru că Nicolae Dică i-a fost "secund" la FCSB, iar la România U17 a lucrat cu Cristian Manea, Dragoș Nedelcu și Andrei Ivan, jucători selecționați la ultima acțiune a naționalei.

Tehnicianul îndeplinește majoritatea criteriilor cerute de FRF: este relativ tânăr (49 ani), dar are experiență ca antrenor (12 ani), a mai lucrat în cadrul FRF (selecționer U17), a antrenat cu succes la echipe de seniori (FCSB, Espanyol, Vejle), a avut o carieră îndelungată și productivă ca jucător, a făcut parte din "Generația de Aur", are o imagine "curată" și un discurs coerent și s-ar încadra în salariul actual al lui Rădoi (250.000 de euro pe an).

Singura umbră care planează sunt declarațiile din campania electorală din 2018

Costel Gâlcă l-a susținut la alegerile pentru președinția FRF din 2018 pe Ionuț Lupescu, principalul contracadidat al lui Răzvan Burleanu. "Nu a existat nicio discuție cu Ionuț Lupescu pentru a prelua postul de selecționer. Au fost doar speculații. Eu l-am susținut pentru că am crezut în el și în proiectul lui. Cred că era omul potrivit pentru dezvoltarea fotbalului românesc. Eu nu mă așteptam să nu câștige Lupescu. Dar asta e, viața merge înainte. Drumul meu va fi acum în afara țării. Prioritatea mea e să antrenez în afara țării", spunea acesta, după ce Burleanu a fost reales cu un scor zdrobitor.

Fostul mijlocaș a avut atunci un schimb încins de replici cu Mihai Stoichiță, director tehnic al FRF și cel care are un cuvânt greu de spus în alegerea selecționerilor, deși acesta îl antrenase la Steaua, la mijlocul anilor '90. Cei doi sunt cunoscuți ca fiind printre cei mai diplomați oameni de fotbal și a surprins la momentul respectiv duritatea dialogului dintre ei, încinși de duelul electoral. Rămâne doar de văzut dacă Stoichiță a rămas cu resentimente după acel dialog sau a trecut peste neînțelegere.

Gâlcă, jucător de bază în "Generația de Aur" și triplă istorică cu FCSB

Costel Gâlcă (49 ani) a evoluat ca mijlocaș central la Progresul (1988-1989), FC Argeș (1989-1991), Steaua (1991-1996), Mallorca (1996-1997), Espanyol (1997-2001), Villarreal (2001-2003), Zaragoza (2003) și Almeria (2003-2006). El are 68 de selecții și 4 goluri pentru național de seniori a României, între 1993 și 2005, participând la Mondialele din 1994 și 1998 și la Europenele din 1996 și 2000. În palmaresul său de jucător se găsesc titlul de campion al României (4), Cupa României (2), Supercupa României (2) și Copa del Rey (1).

Ca antrenor, le-a pregătit pe Almeria B (2009-2010), România U17 (2013-2014), FCSB (2014-2015), Espanyol (2015-2016), Al Taawoun Buraidah (2016-2017), Fayha FC Al Majmaah (2017) și Vejle BK (2019-2021). A câștigat o "triplă" istorică cu FCSB, în sezonul 2014-2015, Liga 1 - Cupa României - Cupa Ligii, mandatul său aducând ultimul titlu luat de echipa lui Gigi Becali. În ultimul an, el a negociat cu CFR Cluj și Sepsi Sf. Gheorghe și a fost foarte aproape să semneze cu o echipă din Anglia.