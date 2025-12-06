Turneul final mondial din 2026 se va desfășura vara viitoare, în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Vineri seară (5 decembrie), tragerea la sorți a avut loc în capitala Statelor Unite ale Americii, Washington DC, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

În cadrul evenimentului, România și-a aflat adversarele: SUA, Paraguay și Australia vor fi întâlnite de naționala condusă de Mircea Lucescu, dacă prima reprezentativă trece de Turcia în semifinala barajului pus la dispoziție pe ruta Nations League și, implicit, dacă o va învinge și pe câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo.

Fostul fotbalist Alejandro Moreno, ironic când a vorbit și de România

Tot mai multe voci spun că selecționata noastră nu va avea prea multe șanse la turneul final, dacă va merge acolo, în special din partea adversarelor. Fostul atacant al Venezuelei - Alejandro Moreno, care a jucat foarte mulți ani în MLS, crede că SUA nu va avea mari probleme într-o astfel de grupă, în care se poate regăsi și România.

Altfel, el consideră că va fi presiune pe Statele Unite ale Americii doar când se va pune problema punctelor care vor fi acumulate în grupă. Fostul fotbalist chiar a avut o atitudine arogantă și superioară când a făcut analiza, fiind fan al SUA la Cupa Mondială.

”Echipe mari, nume mari... . Da, Turcia poate fi în grupă, dacă va trece de play-off. Dar, sincer, nu cred că ne puteam aștepta la mai bine de atât pentru naționala Statelor Unite ale Americii (n.r. - se referă la tragerea la sorți).

E o grupă foarte accesibilă. Dar, în altă ordine de idei, se poate pune presiune pe SUA. Nu doar pentru că trebuie să treacă de grupă, ci pentru că trebuie să ajungă cât mai departe la turneul final”, a spus fostul fotbalist, în vârstă de 46 de ani acum.

Alejandro Moreno este de patru ori campion în MLS

El a jucat în carieră în MLS, pentru formații precum LA Galaxy, Houston, Columbus sau Chivas. A câștigat patru campionate, cu Dynamo Houston (2006 și 2007), LA Galaxy (2002) și Columbus (2008).

