L-au luat pe Sumudica, insa au fost foarte aproape sa il aduca pe Galca! Cum au decurs negocierile dintre CFR si fostul antrenor de la FCSB

Costel Galca si CFR au negociat in aceasta vara

Dupa plecarea lui Edward Iordanescu, CFR a incercat sa il aduca pe Costel Galca, insa nu a ajuns la un acord cu antrenorul ce i-a adus FCSB-ului ultimul titlu. Galca a antrenat ultima oara in Danemarca, iar acum a confirmat ca a discutat cu CFR pentru a reveni in Romania.

"Am vorbit, dar am spus ca pana la urma nu am ajuns la un acord. A fost o clauza de reziliere, care de fiecare data depinde de salarii, de staff-ul pe care il am. Mereu o pun. Au mai fost alte clauze, dar care nu au fost atat de importante.

Am trecut pe la Under 17, cred ca am facut pasii care trebuie in fotbal si acum normal ca imi doresc sa antrenez la echipe de seniori", a declarat Costel Galca intr-un interviu acordat pentru Telekom Sport.

Galca a vorbit si despre echipa nationala, in care are mare incredere. Chiar daca rezultatele nu au fost cele mai bune, Galca este convins ca echipa este in reconstructie si ca in viitor vom avea rezultate remarcabile:

"E o nationala in reconstructie. Cred ca trebuie sa cautam mijloacele necesare si jucatorii buni sa ii aducem la echipa nationala sa formam un grup, dar este foarte greu. Avem nevoie de un campionat mult mai competitiv.

Gresala o stim toti unde e, noi nu avem un campionat puternic, nu avem centre in tara. Daca el (n.r. - Mirel Radoi) crede in aceasta filosofie trebuie sa ii dam crezare, sa avem incredere in el, este antrenorul echipei nationale. El isi asuma rezultatele.

Mie imi place foarte mult Marin. Imi place Razvan Marin, un jucator foarte bun. Perspective foarte bune, poate sa fie un lider al echipei nationale."