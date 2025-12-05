GALERIE FOTO România, fără selecționer la tragerea la sorți pentru CM 2026. Ce a decis Turcia, adversara de la baraj

România, fără selecționer la tragerea la sorți pentru CM 2026. Ce a decis Turcia, adversara de la baraj CM 2026
Data publicarii:
Data actualizarii:

FIFA va organiza la Washington tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor de la Cupa Mondială, astăzi, de la ora 19:00.

Mircea Lucescu
Echipa Nationala
tragere la sorti CM 2026
Vincenzo Montella
Turcia
România nu va fi reprezentată de selecționer la tragerea la sorți de la Washington. Mircea Lucescu a decis să nu zboare în SUA, însă în John F. Kennedy Center for Performing Arts se va afla președintele FRF, Răzvan Burleanu.

Vincenzo Montella, prezent la tragerea la sorți pentru CM 2026. Turcia - România se joacă pe 26 martie

În schimb, Turcia, adversara României din semifinalele play-off-ului pentru CM 2026, a sosit la Washington cu o delegație numeroasă. Pe lângă selecționerul Vincenzo Montella, vor mai participa İbrahim Hacıosmanoğlu, președintele Federației, vicepreședintele Zehra Neşe Kavak, secretarul general Abdullah Ayaz, directorul administrativ pentru relații externe Buğra İmamoğulları și managerul loturilor de seniori și U21, Mert Tuncay. 

Vincenzo Montella și delegația Turciei, la tragerea la sorți de la Washington

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

  • Turcia montella 4
×
România și Turcia se numără printre naționalele care nu asigurată participarea la CM 2026. Cele două se vor înfrunta pe 26 martie, în semifinalele play-off-ului, iar învingătoarea va disputa finala barajului contra câștigătoarei din duelul Slovacia - Kosovo.

Ploaia de vedete la tragerea la sorți de la Washington

În timpul spectacolului, 42 din cele 48 de naționale, cele calificate deja, îşi vor afla adversarele pentru evenimentul de anul viitor, care va avea loc în Statele Unite, Canada şi Mexic (11 iunie – 19 iulie).

Se aşteaptă ca evenimentul găzduit de John F. Kennedy Center for Performing Arts să fie urmărit de milioane de spectatori, iar prezenţa supermodelului şi personalităţii de televiziune Heidi Klum, alături de actorii Kevin Hart şi Danny Ramirez va adăuga o notă hollywoodiană întregii ceremonii.

Să prezint din nou tragerea la sorţi a Cupei Mondiale, după ce am fost implicată în acest spectacol acum 20 de ani, în ţara mea natală, este cu adevărat extraordinar. Cupa Mondială aduce lumea împreună ca nimic altceva, iar a fi din nou parte a acestei magii, pe o scenă şi mai mare, care implică trei ţări gazde şi 48 de echipe, este o onoare incredibilă“ a spus Klum, care a participat, anterior, la eveniment înaintea turneului din 2006, găzduit de Germania.

Maestrul Andrea Bocelli, fosta membră a grupului Pussycat Doll, Nicole Scherzinger, şi cunoscutul solist, Robbie Williams, vor urca pe scenă, în timp ce trupa Village People va interpreta la finalul tragerii la sorţi celebra sa melodie YMCA (n.r. - devenită imnul campaniei lui Donald Trump la ultimele alegeri prezidenţiale din SUA).

De notat că și președintele Statelor Unite, Donald Trump, va fi în sală cu ocazia tragerii la sorți de vineri.

Cum arată urnele

Urna 1: 

Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franţa, Anglia, Brazilia, Portugalia, Ţările de Jos, Belgia, Germania

Urna 2: 

Croaţia, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveţia, Japonia, Senegal, Iran, Coreea de Sud, Ecuador, Austria, Australia

Urna 3: 

Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoţia, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeş, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud

Urna 4: 

Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-off European A, B, C şi D (aici s-ar regăsi ROMÂNIA), Play-Off FIFA 1 şi 2

