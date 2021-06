FCU Craiova nu glumeste! Mutu si-a adus fundas central de la fosta echipa a lui Galca!

Dominik Kovacic a venit liber de contract la FCU Craiova.

Oltenii au bifat al cincilea transfer al sezonului. Dupa Bauza, Samuel Asamoah, Pedro Machado si Mamadou Bagayoko, Mutu si-a adus un fundas central de 1.92m care a evoluat ultima data la Vejle, sub comanda lui Costel Galca.

Ajuns la 27 de ani, Dominik Kovacic a jucat de-a lungul carierei pentru NK Zagreb, Lugano, Sheriff Tiraspol, Siroki Brijeg, NK Lokomotiva si Vejle, iar din vara acestui an a devenit liber de contract si a ales-o pe FCU Craiova. Singurul trofeu major pe care fotbalistul croat l-a castigat in cariera este titlul de campion al Moldovei, in sezonul 2017-2018.

"Dominik Kovacic, jucator ce in sezonul trecut a disputat turul de campionat pentru Lokomotiva Zagreb, in prima liga din Croatia, si returul de campionat pentru Vejle, in prima liga din Danemarca, a fost transferat de Stiinta!

Fundasul central croat de 1.92 inaltime are peste 150 de meciuri la activ in campionatele primelor ligi din Bosnia, Croatia si Danemarca, iar venirea lui va 'betona' apararea Universitatii Craiova", este mesajul de prezentare pe care FCU Craiova l-a postat pe pagina oficiala de Facebook.