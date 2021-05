CFR Cluj ii pregateste un contract senzational lui Galca! Cu ce salariu incearca oficialii campioanei sa il ademeneasca

Costel Galca l-ar putea inlocui pe Edi Iordanescu la CFR Cluj.

In varsta de 49 de ani, Costel Galca se va desparti de formatia Vejle, din Danemarca. Acesta este principalul favorit pentru postul de antrenor al campioanei Romaniei din ultimii 4 ani.

GSP scrie ca Galca este deja la Cluj pentru negocieri. Oficialii ardelenilor ii pregatesc un contract urias, peste nivelul Ligii 1.

Conform sursei citate, Galca ar urma sa primeasca 25.000 de euro anual, adica 300.000 de euro pe an. Suma la care se poate adauga un bonus de 150.000 de euro, daca CFR ajunge in grupele Champions League, sau unul de 100.000 de euro, daca formatia isi va gasi un loc in grupele Europa League.

Costel Galca a castigat campionatul Romaniei in 2015, cu FCSB. Atunci il avea in lot pe Arlauskis, actualmente la CFR. Pe portarul lituanian l-a dus si in Spania, la Espanyol, club pe care l-a antrenat. Galca s-a consultat cu Arlauskis, inainte sa inceapa negocierile cu CFR.