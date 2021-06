Constantin Galca si-a ales favorita la acest turneu final: "Va fi surpriza Euro 2020!"

Antrenorul roman explica evolutia fotbalului din Danemarca.

Galca si-a petrecut ultimii doi ani in Danemarca, la Vejle, unde in primul sezon a debutat in prima liga, iar in an doilea a reusit sa evite retrogradarea. Antrenorul roman crede ca nationala condusa de Kasper Hjulmand poate fi revelatia Campionatului European.

"Sunt convins ca Danemarca va fi surpriza Euro 2020. As vedea-o pana in semifinale sau, chiar mai mult, de ce nu in finala? Formeaza o echipa foarte puternica, atat din punct de vedere fizic, cat si tehnic. A demonstrat-o si cu super rezultatele pe care le-a obtinut in startul preliminariilor pentru Campionatul Mondial (2-0 in Isreal, 8-0 cu Moldova si 4-0 in Austria).

Danemarca se bazeaza in special pe jucatori din strainatate, dar are si cativa oameni importanti din campionatul intern. Cum este atacantul Jonas Wind, fotbalistul celor de la FC Copenhaga. E foarte bun", a declarat Costel Galca pentru FANATIK.

Antrenorul roman a explicat de ce fotbalul din Danemarca s-a dezvoltat atat de mult in ultimii ani, argumentand ca folosirea tinerilor in echipa este premiata, nu obligatorie cum este in Romania.

"Aici nu exista obligatii pentru folosirea fotbalistilor tineri. Si mi se pare normal sa se intample asa. Dar in loc de restrictii, in Danemarca se ofera premii. Echipele care folosesc mai multi jucatori tineri primesc bani pentru academiile lor. Iar asta duce la o dezvoltare reala a fotbalului de aici", a precizat Galca.

Danemarca va debuta impotriva Finlandei,joi, in direct la PRO TV si pe VOYO (pe baza de abonament) si se va lupta cu Belgia si Rusia pentru un loc in optimile competitiei.