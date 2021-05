BREAKING NEWS | Costel Galca pleaca de la Velje! Clubul danez a facut anuntul oficial 

Velje a anuntat ca se va desparti de Costel Galca la finalul acestui sezon

Antrenorul roman va mai conduce echipa daneza doar in ultimele doua etape din campionatul Danemarcei, in meciurile cu Aalborg si Lyngby, de pe teren propriu, partide care ii pot duce pe primul loc din playoff si eventual la un baraj pentru participarea in Conference League.

"Constantin Galca si Vejle vor inceta colaborarea la finalul acestui sezon. Constantin Galca este cel mai longeviv antrenor al lui Vejle din ultimii 20 de ani, de la legendarul Ole Fritsen", se arata in comunicatul de presa emis de Velje.

Costel Galca a preluat-o pe Velje in martie 2019. In urma cu doar cateva zile, antrenorul spunea ca nu isi doreste sa ramana la club in orice conditii.

"Deocamdata vor urma niste discutii zilele viitoare. Nu stiu cum vor evolua negocierile. Conteaza ce ne dorim fiecare dintre parti. Imi doresc sa continui, dar in anumite conditii. Vreau mai mult. In ultimii 22 de ani aceasta echipa s-a plimbat intre primele doua divizii.

Nu trebuie sa ne ascundem, vreau jucatori ca sa facem o echipa mai puternica si sa avem un obiectiv indraznet. Nu putem bate pasul pe loc! Nu imi doresc sa plec! Vreau sa raman, dar sa avem obiective mai mari, playoff-ul, cupele europene, ceva care sa ma motiveze. Intru in al treilea an si nu vreau sa ma lupt an de an pentru evitarea retrogradarii sau pentru promovare", a declarat Costel Galca, pentru Prosport, pe 11 mai.