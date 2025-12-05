Turneul final la care poate ajunge și echipa națională a României se va desfășura în perioada 11 iunie 2026 – 19 iulie 2026.

Spania, favorită certă să câștige Cupa Mondială

România va fi prezentă la turneul final doar dacă va câștiga cele două meciuri de baraj. Primul este cu Turcia, pe 26 martie, iar apoi, dacă va ajunge în finala play-off-ului, tricolorii vor da de câștigătoarea partidei dintre Kosovo și Slovacia.

În cazul în care va trece de baraj, România va ajunge în grupa D va face parte din grupa D, alături de SUA, Australia și Paraguay.

După ce s-au aflat grupele la turneul final, The Athletic a calculat și șansele fiecărei echipe de a cuceri Cupa Mondială. În opinia americanilor, Spania, campioana europeană en-titre, este favorită certă la cucerirea Cupei Mondiale, cu o cotă de 5.00. Americanii au scris că Spania este ”înarmată cu unul dintre cei mai buni jucători ai planetei”, nimeni altul decât fotbalistul de 18 ani, Lamine Yamal. Jurnaliștii de la The Athletic cred că Yamal poate deveni chiar Gheata de Aur la Cupa Mondială.

Spania face parte din Grupa H alături de Uruguay, Capul Verde și Arabia Saudită.

În opinia americanilor, podiumul echipelor cu cele mai bune șanse de a triumfa la turneul din SUA, Canada și Mexic este completat de Anglia (7.00) și Franța (7.50).

Campioana mondiala en-titre Argentina este abia pe locul cinci, cu o cotă de 9.00, în spatele Braziliei, care o cotă de 8.50. Brazilia este a patra clasată, cu 8.50, în timp ce Portugalia lui Cristiano Ronaldo are o cotă de 12.00.

În cazul în care va ajunge la turneul final, România este cotată cu șanse aproape nule să câștige Cupa Mondială, 251.00.

Grupele pentru Cupa Mondială din 2026

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Danemarca / Macedonia de Nord / Cehia / Irlanda

Grupa B: Canada, Italia / Irlanda de Nord / Țara Galilor / Bosnia, Qatar, Elveția

Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția

Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia / România / Slovacia / Kosovo

Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador

Grupa F: Olanda, Japonia, Ucraina / Suedia / Polonia / Albania, Tunisia

Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay

Grupa I: Franța, Senegal, Irak / Bolivia / Surinam, Norvegia

Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K: Portugalia, Noua Caledonie / Jamaica / Congo, Uzbekistan, Columbia

Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama

