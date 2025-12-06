Înaintea confruntării de pe Arena Națională, Giovanni Becali a analizat fără menajamente cariera lui Denis Alibec, care nu va fi pe teren în confruntarea cu roș-albii.



Cunoscutul impresar, care l-a reprezentat pe Alibec în trecut, și-a exprimat dezamăgirea față de traiectoria carierei acestuia. Vărul finanțatorului de la FCSB consideră că problemele cu greutatea și lipsa de disciplină l-au împiedicat pe fotbalist să ajungă la un nivel de top, deși calitățile native erau incontestabile, amintind de perioada junioratului din Italia.



"Putea deveni un mare jucător"



Giovanni Becali a rememorat momentele în care l-a preluat pe Alibec și a explicat de ce a rupt legătura profesională cu el, subliniind regretele față de talentul irosit al atacantului.



"Alibec a plecat la Inter la juniori, l-a dus un croat, după care îl iau eu la 18-19 ani. Directorul sportiv de acum al lui Inter era la Primavera atunci. I-am reînnoit contractul, la 19 ani. După care l-au împrumutat la Bologna și a jucat acolo două meciuri. Asta e. Putea deveni un mare jucător, avea fizic, tehnică. A avut problema asta cu greutatea. Ba mai gras, ba mai slab. Cred că la Inter Primavera mânca ce trebuie, dar după, la Bologna, nu cred că mai ținea regim. Bă, dar Gică Popescu de ce știe la ora asta ce să mănânce și acum?



Mare păcat de Alibec! L-a debutat Mourinho la un meci amical. Am terminat-o cu Alibec de mult. După episodul din Belgia. A fost împrumutat atunci. Nu m-am certat niciodată cu el", a spus Giovanni Becali pentru Fanatik.



Denis Alibec a reușit un gol și două pase decisive în cele 13 apariții din acest sezon, însă viitorul său la echipă pare incert după ce Gigi Becali s-a supărat, deoarece jucătorul a luat decizia de a se supune unei intervenții chirurgicale înainte fără a se consulta cu clubul.



Fără Alibec, Bîrligea sau Miculescu, FCSB primește vizita rivalei Dinamo în această seară, de la 20:30, pe Arena Națională. Roș-albii stau mult mai bine în clasament, ocupând poziția a treia, în timp ce campioana se află pe locul nouă.