Constantin Dănilescu, omul care a scris istorie în conducerea celor două rivale, a prefațat partida și a rememorat un moment de cotitură din viața sa.

Ajuns la 77 de ani, „Nea Tică” rămâne o figură emblematică în fotbalul românesc, fiind cel care a condus administrativ perioade de glorie atât în Ghencea, cât și în Ștefan cel Mare. În dimineața marelui meci, fostul director sportiv și-a amintit de momentul trecerii sale în tabăra „câinilor”, o mutare considerată imposibilă la acea vreme.

„Știți cum este? În viață, niciodată să nu spui niciodată. A fost o discuție între mine și Dinu. Și mi-a zis 'uite, ne-am gândit să vii la Dinamo'. Și-mi aduc aminte că am zis că 'mai bine mătur scările la Steaua, decât să vin la Dinamo!'. Soarta a făcut să se schimbe totul, după plecarea mea de la Steaua, când m-am retras. A venit intervenția lui Cornel Dinu, care m-a pus în fața celor de la Dinamo, domnilor Badea, Cristi Borcea”, a povestit Dănilescu, potrivit Digisport.

Cel mai titrat conducător de club

Constantin Dănilescu are în spate o carieră impresionantă, întinsă pe trei decenii, timp în care a adunat nu mai puțin de 29 de trofee. Palmaresul său este împărțit aproape frățește între cele două mari rivale: 17 cupe și campionate câștigate cu Steaua în 12 ani și alte 12 trofee cucerite cu Dinamo în cei 15 ani petrecuți în „Groapă”. Cu 8 titluri la Steaua și 4 la Dinamo, Dănilescu rămâne un reper în fotbalul autohton.

Disputa de diseară vine într-un moment interesant pentru ambele formații. Fanii încă au proaspătă în memorie nebunia din turul acestui sezon, pe 2 august 2025, când Dinamo s-a impus spectaculos cu 4-3, grație triplelor reușite de Daniel Armstrong și Florin Tănase. Roș-albaștrii caută revanșa pe cel mai mare stadion al țării, într-un duel care promite scântei, având în vedere că FCSB este echipa cu cele mai multe șuturi expediate în acest sezon (328), în timp ce Dinamo stă excelent la capitolul defensiv, permițând cele mai puține șuturi pe spațiul propriei porți.

