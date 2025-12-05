Golgheter al Superligii în sezonul 2022/2023, când a îmbrăcat tricoul Rapidului, Dugandzic a petrecut un an și jumătate în Arabia Saudită, la Al Tai, iar în acest an a fost legitimat la FC Seul, în Coreea de Sud.

Marko Dugandzic ar putea ajunge în Indonezia



Recent, Dugandzic a anunțat că se departe de FC Seul, iar atacantul croat ar putea ajunge în fereastra de mercato din ianuarie în Indonezia, la campioana en-titre Persib Bandung, anunță Detik.



În cazul în care va semna cu Persib Bandung, Dugandzic va fi antrenat de conaționalul Bojan Hodak (54 de ani). La ocupanta locului 3 din campionatul Indoneziei este deja legitimat un alt fost jucător din Superliga, fundașul argentinian Patricio Matricardi (31 de ani).



În luna februarie a acestui an, FCSB și-a manifestat interesul pentru Marko Dugandzic, însă croatul a refuzat, iar ulterior a semnat cu FC Seul, formație la care a marcat doar 5 goluri în 37 de meciuri.

"Mi-a zis MM de Dugandzic, mie îmi plăcea de el. I-am zis că nu e sculă de fotbalist, dar se bate. Cum e şi Miculescu, nu e el Alibec, dar se bate. Nu-l mai bag eu în careu pe el. Dugandzic se bate şi el, să vedem dacă mai e pregătit, dacă-l luăm, trece campionatul", spunea Gigi Becali, în februarie.

Și Valeriu Iftime se gândea să-l aducă înapoi pe Dugandzic



În august, patronul lui FC Botoșani a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro și s-a declarat nemulțumit de jocul făcut de echipa sa cu CFR Cluj.



Întrebat dacă moldovenii vor mai face transferuri în următoarea perioadă, Valeriu Iftime a oferit un răspuns categoric, dar a dezvăluit că nu l-ar refuza pe Marko Dugandzic dacă ar putea să îl aducă.



„(n.r. - Va mai face FC Botoșani transferuri în următoarea perioadă?) Nu, în momentul ăsta nu. Nu ne plângem, nu căutăm pe un anumit post. În momentul ăsta suntem mulțumiți de lot, dar poate să mai apară un Ongenda doi și atunci aș lua. Dacă vine Dugandzic atunci îl iau, sau Cabrera (n.r. - Gonzalo Cabrera)”, declara Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru Sport.ro și PRO TV.

