FCSB, locul 9, cu 24 de puncte, este obligată să învingă pentru a urca, măcar temporar, pe poziție de play-off. În fața campioanei României va sta Dinamo, una dintre cele mai în formă echipe din Superliga, ocupanta locului 3, cu 34 de puncte.

FCSB, fără Miculescu, Bîrligea și Alibec la derby-ul cu Dinamo



Formația roș-albastră are probleme de lot serioase înaintea derby-ului. Nu mai puțin de trei jucători importanți din atac - Daniel Bîrligea, Denis Alibec și David Miculescu - nu vor putea juca din cauza problemelor medicale, a anunțat Mihai Stoica. Chiar și așa, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB este optimist.



"Sunt încrezător, chiar dacă ne lipsesc Bîrligea, Alibec și David Miculescu. Mai mult ca sigur că unul sau doi dintre ei ar fi jucat în primul 11. Cred că putem câștiga pe altă parte - să fim mai dinamici, mai mobili.



Eu cred că ne vom prezenta bine. E prima săptămână în care titularii de mâine s-au antrenat și n-au fost plecați în diverse excursii. La echipa națională, cei mai mulți au făcut turism iar noi, în Europa, am cam depus armele anul ăsta. Concentrarea e maximă, iar optimism este", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Peste 25.000 de spectatori așteptați la FCSB - Dinamo



Pe lângă Bîrligea, Alibec și Miculescu, FCSB nu se va putea baza nici pe Baba Alhassan (suspendat), Joyskim Dawa, Mihai Popescu și Ionuț Cercel (accidentați).



În ceea ce privește asistența așteptată pe Arena Națională la derby, Mihai Stoica a spus: "Vor fi între 25.000 și 30.000 de spectatori. Pentru decembrie sunt cifre bune".

