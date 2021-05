Galca, solutie pentru FCSB dupa despartirea de Vejle?! Antrenorul roman ar putea fi o varianta pentru Becali dupa inca un titlu ratat 

Costel Galca (49 ani) va pleca de la Vejle la finalul sezonului!

Antrenorul roman a decis sa nu isi prelungeasca intelegerea cu clubul din Danemarca, in ciuda faptului ca oficialii clubului voiau sa ii ofere un contract nou si ar putea fi o solutie pentru Gigi Becali la FCSB. Galca a semnat cu Vejle in martie 2019, insa este decis sa plece la un an dupa ce a reusit sa promoveze echipa in prima liga.

Costel Galca este ultimul antrenor cu care FCSB a luat titlul, in sezonul 2014/15, an in care a reusit tripla alaturi de ros-albastri. S-a despartit de echipa la finalul sezonului, motivul plecarii fiind ca nu isi mai dorea sa actioneze dupa indicatiile lui Gigi Becali in ultima parte a contractului. Relatiile dintre cei doi au fost extrem de tensionate pe final, iar asta ar putea 'ingreuna' revenirea antrenorului, care ramane insa o optiune.

Gigi Becali s-a suparat in momentul acela, iar apoi l-a numit antrenor pe Mirel Radoi. Patronul FCSB declara atunci, suparat ca antrenorul nu i-a respectat ordinele in ceea ce priveste alcatuirea echipei, ca nu vrea sa mai auda de tehnicianul roman.

FCSB este aproape sa rateze inca o data titlul in Liga 1, desi s-au aflat pe primul loc in clasament o buna parte din sezon. Echipa lui Toni Petrea depinde de rezultatul meciului dintre CFR Cluj si Botosani si are nevoie de o infrangere a ardelenilor pentru a mai avea sanse la titlu, in ultima etapa.