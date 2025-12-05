Cele două echipe s-au întâlnit la Clinceni pentru meciul din a 2-a rundă din Cupa României. La capătul celor 90 de minute, Metaloglobus și CFR Cluj au împărțit punctele.



Dragoș Huiban (minutul 16) și Omar Pasagic (minutul 81) au înscris pentru gazde, în timp ce Sheriff Sinyan (minutul 25) și Lorenzo Bilboc (minutul 61) au făcut-o pentru oaspeți.



Reacția lui Daniel Pancu după ce Louis Munteanu a dat de pământ cu CFR



Louis Munteanu a fost vehement după remiza de la Clinceni (DETALII AICI), spunând că CFR Cluj e de același nivel cu Metaloglobus și că în iarnă s-ar putea să nu mai fie la echipa de pe ”Constantin Rădulescu”.



Daniel Pancu, antrenorul ardelenilor, a reacționat în urma declarațiilor lui Louis Munteanu



”E problema lui, el vă răspunde la întrebări. Eu sunt mulțumit de atitudinea lui la meciuri și în antrenamente. Eu sunt mulțumit de el de când am venit. Nu știu situația lui, că a avut oferte, că nu a avut. Asta spune el, eu nu știu. Nu stăpânesc detalii. Nu știu dacă a avut oferte sau nu.



Discuții am despre fotbal cu jucătorii. Pentru ce declară, răspunde fiecare. Eu credeam că a uitat. Cerința mea a fost să nu se mai accidenteze și să aibă continuitate și să uite tot ce a fost în vară. Nu îl ajută nici pe el, nici pe noi. Viața merge înainte. Sunt antrenor de fotbal, nu sunt manager. E problema clubului.



De la primul antrenament când l-am cunoscut, la echipa de tineret, am spus că e că un jucător foarte rar. Atât pot spune eu. Clubul știe foarte bine ce are de făcut. Nu e plăcut să se scrie. Glumeam cu el că sunt mai mult de 6 luni în care în fiecare zi apare o știre cu el.



E un jucător rar, se comportă ok, foarte ok, nu s-a mai accidentat. Nu a pierdut niciun antrenament. Mai sunt 3 meciuri. E rar și va fi o pierdere foarte mare dacă va pleca”, a spus Pancu, potrivit Digi Sport.

