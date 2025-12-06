Mihai Popescu (32 de ani) a rupt tăcerea înainte de „Derby de România”. Deși au apărut informații că patronul Gigi Becali ar dori să scape de el, fundașul central a transmis un mesaj ferm chiar înaintea meciului cu Dinamo: nu are de gând să plece.



Aflat într-un moment critic al carierei, la două luni după o accidentare serioasă care l-a scos din circuit, apărătorul roș-albaștrilor luptă pe două fronturi: recuperarea medicală și securizarea locului în echipă. Deși contractul său este valabil până în vara lui 2026, poziția sa la club a devenit incertă, însă fotbalistul a ținut să le transmită tuturor că se simte pregătit mental să revină și să continue în tricoul campioanei.



"Sincer, în momentul de față cam toate meciurile sunt derby-uri pentru noi, finale. Avem de luat puncte, cu atât mai mult un meci cu Dinamo, cu siguranță vom aborda meciul la victorie, trei puncte și sunt sigur că vom face asta. Sunt foarte bine și mental și fizic. Într-adevăr este o perioadă mai grea pentru mine, dar muncim zi de zi și voi fi înapoi cu siguranță mai bine decât înainte de accidentare. Este puțin ciudat, nu am mai fost în situația de a urmări atât de multe meciuri de acasă sau de pe stadion, dar încerc să fiu cât mai pozitiv în tot ceea ce fac și o să fie bine", a spus Mihai Popescu.



"Cadoul perfect"



În ciuda speculațiilor privind viitorul său, Popescu a insistat că planurile sale sunt legate strict de FCSB, cel puțin până la expirarea înțelegerii actuale. Fundașul va fi prezent diseară în tribune pentru a-și susține colegii în confruntarea programată la ora 20:30.



"O să fiu pe stadion la derby alături de băieți, va fi un meci frumos cum au fost și meciurile precedente. Sper să mă bucur la sfârșit împreună cu colegii mei. Cum se anunță viitorul meu? Eu sper că la FCSB. Viitorul meu până în vară încă este aici, după care vom vedea ce va urma. Pentru anul 2026 îmi doresc să mă fac bine și să nu mai ajung niciodată în situația asta, după care vedem ce va fi. Cadoul perfect ar fi victoria cu Dinamo, ar fi o bucurie mare pentru mine", a mai transmis fotbalistul.

