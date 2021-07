Costel Galca anunta ca nu ar spune nu unei reveniri in Liga 1! "E un club pe care mi-ar placea sa-l antrenez"

Antrenorul este liber de contract in prezent.

Ultimul tehnician care a reusit sa castige titlul cu FCSB, Constantin Galca este in prezent fara angajament dupa ce s-a despartit de Vejle, pe care a reusit sa o promoveze in prima liga din Danemarca si chiar sa o mentina acolo. Antrenorul spune ca nu se grabeste neaprat sa revina pe banca, insa in cazul unei oferte bune va face acest pas. In Romania ar reveni, iar formatia patronata de Gica Hagi este cea care ii face cu ochiul.

"Prioritate mea e sa raman in Europa, sa antrenez in Europa, dar nu se stie, intr-o saptamana daca apare ceva, daca nu, o sa astept. Lumea araba este atractiva din punct de vedere material, financiar.

Normal, cum a fost Razvan la Al Hilal, a castigat Liga Campionilor, mergi la o echipa de top de acolo si pe plan sportiv si financiar e important. Academia Hagi? De ce nu? Au fost niste contacte acum mult timp, dar de ce nu? E un club pe care mi-ar placea sa-l antrenez", a spus Costel Galca, pentru Telekomsport.