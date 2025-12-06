În acest context, tehnicianul olandez a vorbit despre soluțiile pe care le are la dispoziție în ofensivă, aducându-l în discuție și pe Dennis Man.



Internaționalul român este un punct fix în angrenajul lui PSV, dar Bosz a ținut să laude prestația lui Esmir Bajraktarevic, cel care a acoperit zona românului. Antrenorul a evidențiat că are un lot versatil, capabil să facă față programului încărcat din această perioadă a anului, chiar dacă stilurile jucătorilor diferă semnificativ.



"E un tip de jucător diferit de Dennis"



"Din fericire, avem mai multe opțiuni și acum am acoperit postul cu Ismael Saibari. Couhaib Driouech este o extremă veritabilă și interpretează rolul într-un mod complet diferit. Esmir Bajraktarevic s-a descurcat excelent ca înlocuitor al lui Dennis Man, deși este un tip de jucător diferit față de Dennis, cu alte calități. Asta face lucrurile interesante, pentru că ai de unde alege. A fost bine să-l văd la treabă timp de 90 de minute.



Oboseala din echipă? E oarecum tradițional să apară pe măsură ce ne apropiem de pauza de iarnă, dar ne descurcăm destul de bine. Trebuie să câștigăm meciul de sâmbătă, disputa cu SC Heerenveen este cea mai importantă acum. Abia apoi ne vom uita din nou către Atletico Madrid. Acum atenția e 100% la Heerenveen", a spus Peter Bosz la conferința de presă.



Pentru PSV urmează un final de an incendiar, cu meciuri decisive atât în campionat, cât și în Liga Campionilor.

