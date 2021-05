BREAKING NEWS | EXCLUSIV: Rasturnare de situatie in privinta lui Iordanescu! CFR, decizie soc dupa ce a negociat cu Mutu si Galca 

Edi Iordanescu mai are contract cu CFR pana la jumatatea lui iunie.

Dupa ce i-a adus titlul CFR-ului, Iordanescu (42 de ani) parea hotarat sa plece. Clujul a negociat cu mai multi antrenori, intre ei Mutu si Galca, dar a ajuns la concluzia ca tot Edi e cea mai buna varianta. Iubit de vestiar si cu rezultate peste asteptari de cand a preluat echipa de la Dan Petrescu, Edi are cateva conditii clare pentru a nu parasi Gruia.

Din sursele www.sport.ro, partile au ajuns la consens in privinta salariului, a duratei noului acord, precum si a listelor de achizitii si de plecari. Iordanescu vrea insa conditii ferme in privinta clauzelor de incetare a contractului, precum si garantii ca restantele catre fotbalisti vor fi achitate. In acest moment, CFR are datorii la jucatori atat in privinta castigurilor lunare, cat si a primelor sau a bonusurilor de performanta cuvenite.

CFR i-a propus lui Edi o prelungire pe 3 ani si o marire de salariu. Clauza de despartire pe care Iordanescu ar vrea-o in acte ar fi de 500 000 de euro, sustin oameni apropiati de club.

CFR trebuie sa se miste repede in tratative. Pentru Edi exista interes concret din Arabia Saudita si din Grecia. Antrenorul se afla acum in vacanta alaturi de familie, dar le-a transmis oficialilor CFR-ului ca tine telefonul deschis pentru discutii.