Legitimat acum la SX Union, în liga secundă chineză, vârful de 28 de ani nu ratează niciun meci al roș-albilor și pariază totul pe fosta sa echipă în „Derby de România”, programat diseară, de la 20:30.

Deși negocierile pentru prelungire nu s-au concretizat, kosovarul și-a respectat promisiunea făcută fanilor de a nu semna cu nicio altă rivală din Superliga. Cu cinci goluri și patru pase decisive reușite deja în China în 13 apariții, Selmani vede în trupa din Ștefan cel Mare o candidată serioasă la trofeu, performanță pe care „haita” nu a mai atins-o din 2007, de pe vremea lui Mircea Rednic.



Selmani, fan declarat al „câinilor”



"Sper ca Dinamo să obțină o mare victorie pe Arena Națională. La fel ca în derby-ul precedent. Urmăresc toate meciurile pe care câinii le joacă, sunt și voi fi suporter al lui Dinamo. Cred, cu adevărat cred, că Dinamo are o șansă foarte mare la câștigarea campionatului în acest sezon. Cu sprijinul suporterilor orice este posibil pentru Dinamo.



Dinamo pentru mine este pasiune. Pasiunea suporterilor. Ceea ce aduc la arenă, cum ne ajută în situații grele. Nu vorbim de cât de bine este acum, când avem rezultate. Sunt sprijinul nostru", a spus Astrit Selmani, potrivit GSP.



Trupa lui Kopic caută în această seară o victorie de orgoliu în fața rivalei de moarte, într-un sezon în care speranțele la titlu sunt mai vii ca niciodată.

