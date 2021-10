Panică la Poli Iași! Moldovenii, aproape de o tragedie, după înfrângerea cu Csikszereda

Poli Iași ocupă locul 12 în clasamentul Ligii 2, cu 12 puncte după 10 etape, dar înfrangerea cu FK Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 1-3, într-o partidă jucată în Harghita, a îndepărtat echipa lui Costel Enache la cinci puncte de ultimul loc care duce în play-off, iar FC Buzău are și un meci mai puțin disputat.

Asistentul medical a leșinat la vestiare

Tensiunea din timpul meciului a făcut ca, la vestiare, după terminarea partidei, Andrei Gâdea, asistentului medical al echipei ieșene, care se ocupă de starea medicală a echipei la meciurile din deplasare, să acuze o stare de slăbiciune și să leșine sub ochii fotbaliștilor. Acesta a primit primul ajutor din partea oficialilor și jucătorilor Politehnicii, apoi a fost preluat de medicul echipei gazdă, care a fost chemat de urgență din vestiarul vecin, iar în final a fost transportat cu ambulanța la spital, unde a fost stabilizat.

A băut cinci cafele și a luat diazepam, apoi și pierdut cunoștința

"Andrei e un tip superpreocupat, implicat 100%, care trăiește alături de noi la intensitate maximă. Chiar dacă nu suntem la Champions League, și noi trăim cu intensitate fiecare moment. În timpul meciului, Andrei a avut emoții foarte mari, a trăit intens partida. Băuse vreo cinci cafele în timpul zilei și i s-a făcut un pic rău, iar doctorii de la salvarea de la teren i-au dat un diazepam care l-a pus la pământ.

După meci, efectiv era inconștient în vestiar. Unul dintre colaboratorii mei vorbea cu el și a văzut că nu percuta, avea ochii pierduți, duși în sus. Am intervenit repede cei care au fost în vestiar, am chemat și doctorul de la echipa gazdă, am chemat salvarea înapoi la stadion, s-au făcut intervenții de prim ajutor. Andrei a fost dus la urgențe, pus în perfuzii și și-a revenit. Acum e bine, e acasă, la Iași", a declarat antrenorul Costel Enache pentru Radio HIT Iași.

Acesta a transmis că nu e vorba de o afecțiune gravă

"Țin să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați gândit la mine și celor care m-ați sunat sau mi-ați transmis mesaje de încurajare. Din fericire pentru mine, nu este nimic grav, doar stresul și oboseala au făcut să intervină acest moment! Mulțumesc cadrelor medicale și băieților din vestiar care mi-au fost alături în toată această perioadă!", a transmis și Gădea, care este născut la Târgu Neamț și a urmat cursurile de asistență medicală generală la Școala Postliceală FEG Iași.