"Sunt fericit!" Uhrin, numai zambete la finalul meciului cu Poli Iasi! Cum arata finalul de sezon pentru Dinamo

Dusan Uhrin a dat liber la bucurie dupa a 3-a victorie in 3 meciuri pentru Dinamo.

Cehul avertizeaza insa ca jocul cu Hermannstadt ii poate aduce inapoi pe 'caini' in zona periculoasa. Uhrin se gandeste si la returul semifinalelor din Cupa, contra Astrei.

"Prima repriza a fost dificila pentru noi, apoi am facut ce trebuia si am castigat. E o victorie foarte importanta, am ajuns la 3 consecutive. Trebuie sa luam 3 puncte si cu Hermannstadt etapa urmatoare. Sunt fericit pentru Morsay, a marcat al doilea sau gol. Nu vorbesc de bonusuri, jucam pentru club.

Sunt fericit, avem 3 victorii la rand. Programul e foarte incarcat, avem si meciul din Cupa. Am schimbat putin mentalitatea, asta e bine. Nu s-a terminat, mai avem 3 jocuri foarte grele", a spus Uhrin la Digisport.