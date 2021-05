Poli Iasi - Dinamo, LIVE de la ora 16:30 | Dinamovistii cauta a treia victorie consecutiva in playout! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Dinamo joaca in deplasare, pe terenul celor de la Poli Iasi, in a 6-a etapa a playout-ului Ligii 1.

Inaintea acestei partide, moldovenii ocupa ultima pozitie a clasamentului, cu 17 puncte, in timp ce Dinamo este pe locul 8, loc de baraj, cu 21 de puncte.

Poli Iasi a reusit prima victorie din playout in etapa precedenta, in fata Astrei (2-1), in celelalte meciuri inregistrand o remiza, cu FC Arges (0-0), si 3 infrangeri, in fata celor de la FC Voluntari (0-1), Chindia Targoviste (0-2) si FC Viitorul (0-3).

De cealalta parte, Dinamo a ajuns la doua victorii consecutive in playout, castigand cu FC Voluntari (2-0) si FC Viitorul (2-1). In primele trei etape, jucatorii lui Dusan Uhrin au remizat cu Astra (0-0) si au pierdut in fata celor de la UTA Arad (0-1) si Gaz Metan (1-4).

In sezonul regulat, fiecare dintre cele doua echipe si-a castigat meciul disputat pe teren propriu, dinamovistii impunandu-se cu 4-1, iar Poli Iasi castigand cu 1-0.

Partida dintre Poli Iasi si Dinamo este programata de la ora 16:30 si va fi transmisa live pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

Poli Iasi: Branza - Onea, Mihalache, Baxevanos, Busu - De Iriondo, Passaglia - Popadiuc, Vanzo, Stan - Djuranovic

Dinamo: Esanu - Bejan, Albentosa, Puljic - Sorescu, Anton, Gol, Achim, Filip - Mihaiu, Nemec