Adi Petre, facut praf de Balint dupa UTA - Poli Iasi: "Asta e bataie de joc. Se petrec lucruri inexplicabile!"

Adrian Petre a fost criticat dur de antrenorul sau dupa o ratare imensa in UTA 1-2 Poli Iasi.

Cu un sfert de ora inainte de finalul jocului, Petre a ramas singur cu Branza, dupa o lasa excelenta a lui Antal, insa n-a reusit sa marcheze. Laszlo Balint l-a facut praf chiar la declaratiile de dupa meci.

"Se petrec lucruri inexplicabile. Nu pot pricepe aceste schimbari radicale la multi dintre jucatori, de la un meci la altul. Cand nu respecti fotbalul, nici fotbalul nu te ajuta. Am avut acele ocazii si le-am tratat... Ocazia lui Petre e bataie de joc. Sa tratezi munca unei intregi echipe de maniera asta...

Imi pare rau sa o spun, dar e ce simt si spun ce gandesc. Mai avem doua meciuri si sunt 6 puncte in joc. E foarte important sa intelegem ca, daca n-am vrut sa avem liniste, acum trebuie sa jucam cu cutitul la os. Nu e jucat acest playout!", a spus Balint dupa meci la Digisport.

Suporterii de la UTA i-au reprosat si ei lui Balint folosirea lui Petre, intrat pe teren in minutul 66. Antrenorul le-a spus ca il baga in teren pentru ca e unul dintre cei doar 3 fotbalisti U21 pe care-i poate baga in teren.