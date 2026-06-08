Ce l-a determinat pe Andrei Nicolescu să îl schimbe pe Kopic cu Nuno Campos: „Decizii luate cu seriozitate”

Ce l-a determinat pe Andrei Nicolescu să îl schimbe pe Kopic cu Nuno Campos: „Decizii luate cu seriozitate” Superliga
SPORT.RO
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Andrei Nicolescu a reacționat public după înlocuirea lui Zeljko Kopic cu portughezul Nuno Campos pe banca tehnică a echipei Dinamo, explicând viziunea din spatele acestei hotărâri.

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Din articol

Administratorul special al grupării din Ștefan cel Mare a publicat un mesaj pe rețelele sociale prin care prezintă raționamentul din spatele numirii noului tehnician. Acesta a subliniat că această tranziție reprezintă asumarea unui nou drum, chiar și în absența unor certitudini imediate.

„În viață, cele mai importante schimbări nu vin cu garanții. Nu vin însoțite de un certificat care să îți spună că ai luat decizia corectă”, a scris oficialul dinamovist.

Nicolescu a oferit detalii cu privire la procesul de selecție care a dus la semnarea unui acord pe două sezoane, până la 30 iunie 2028, cu tehnicianul portughez Nuno Campos. Lusitanul a făcut parte în trecut din stafful lui Paulo Fonseca, în perioada 2009-2021, la echipe precum FC Porto, Braga, Șahtior Donețk și AS Roma, alături de care a câștigat campionatul și Cupa în Ucraina, precum și Cupa și Supercupa în Portugalia. În stagiunea precedentă, Campos a pregătit formația maghiară Zalaegerszeg, clasându-se pe locul 5 și disputând finala Cupei Ungariei.

  • Andrei nicolescu
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Nicolescu atacant 140226
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo / Foto: Captură interviu PRO TV
Andrei Nicolescu, președinte Dinamo / Foto: Sport Pictures
Andrei Nicolescu, președinte Dinamo / Foto: Sport Pictures
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo / Foto: Captură interviu PRO TV
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo / Foto: Captură interviu PRO TV
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo / Foto: Captură interviu PRO TV
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Andrei Nicolescu, președinte Dinamo / Foto: Sport Pictures.
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„Nu există decizii perfecte”

„Am analizat, am comparat, am discutat și am folosit instrumente moderne de evaluare pentru a identifica profilul care răspunde cel mai bine nevoilor actuale ale clubului. Nu există decizii perfecte înainte ca timpul să le confirme. Există doar decizii luate cu seriozitate, cu argumente și cu dorința sinceră de a fi cât mai aproape de ceea ce este corect pentru Dinamo. Asta am încercat să facem”, a spus oficialul lui Dinamo.

Noul antrenor îl înlocuiește pe croatul Zeljko Kopic, cel care s-a aflat la cârma echipei din anul 2023, adunând un total de 112 meciuri oficiale pe banca tehnică pe parcursul a două sezoane și jumătate. 

„Există momente în care stabilitatea înseamnă să păstrezi lucrurile așa cum sunt. Și există momente în care stabilitatea înseamnă să ai curajul să deschizi un nou capitol. Noi credem că acesta este unul dintre acele momente”, a încheiat acesta.

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