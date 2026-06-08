Ce l-a determinat pe Andrei Nicolescu să îl schimbe pe Kopic cu Nuno Campos: „Decizii luate cu seriozitate”

Administratorul special al grupării din Ștefan cel Mare a publicat un mesaj pe rețelele sociale prin care prezintă raționamentul din spatele numirii noului tehnician. Acesta a subliniat că această tranziție reprezintă asumarea unui nou drum, chiar și în absența unor certitudini imediate.

„În viață, cele mai importante schimbări nu vin cu garanții. Nu vin însoțite de un certificat care să îți spună că ai luat decizia corectă”, a scris oficialul dinamovist.

Nicolescu a oferit detalii cu privire la procesul de selecție care a dus la semnarea unui acord pe două sezoane, până la 30 iunie 2028, cu tehnicianul portughez Nuno Campos. Lusitanul a făcut parte în trecut din stafful lui Paulo Fonseca, în perioada 2009-2021, la echipe precum FC Porto, Braga, Șahtior Donețk și AS Roma, alături de care a câștigat campionatul și Cupa în Ucraina, precum și Cupa și Supercupa în Portugalia. În stagiunea precedentă, Campos a pregătit formația maghiară Zalaegerszeg, clasându-se pe locul 5 și disputând finala Cupei Ungariei.