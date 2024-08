I-a pus deja gând rău lui Marius Șumudică la Rapid: "Vineri vreau să câștig. Ne-am descătușat!"

Rapid, singura echipă fără victorie după primele șase etape, ocupă locul 12, cu doar 5 puncte. Giuleștenii au decis înaintea meciului cu Poli Iași să îl demită pe nord-irlandezul Neil Lennon și să îl numească în funcția de antrenor pe Marius Șumudică.

Tony da Silva, înainte de Poli Iași - Rapid: "Îi doresc tot succesul din lume lui Șumudică, mai puțin vineri"

Rapid va căuta în Copou primul succes din acest sezon, însă Tony dă asigurări că le va face viața grea bucureștenilor. Antrenorul lui Poli Iași spune că echipa s-a descătușat după victoria cu FCSB (1-0), din deplasare, iar vineri seară va căuta un nou succes răsunător.

Tony salută revenirea lui Șumudică în fotbalul românesc și explică de ce consideră că se aseamănă foarte mult cu noul antrenor de la Rapid.

"Am avut o săptămână cu niște peripeții, cu drumuri, cu tot. Cred că am câștigat meritat cu FCSB. A trecut, iar săptămâna asta suntem cu gândul la meciul cu Rapid. E o echipă bună, cu jucători buni. Nu sunt într-o formă bună, deși s-au investit mulți bani, sunt jucători de top și se gândesc la titlu. E presiune mare acolo, dar trebuie să ne gândim doar la ce facem noi. Am văzut că au schimbat și ei antrenorul. Din punct de vedere motivațional va fi o schimbare, toți jucătorii vor să arate ceva noului antrenor.

Eu mă bucur să-l revăd pe Marius Șumudică. Viața lui a fost asemănătoare cu a mea. Și el a fost în Portugalia, și el a învățat limba portugheză și e respectat acolo. Ce a făcut el în Portugalia încerc să fac și eu aici, vreau să fiu și eu respectat aici. Noi doi ne asemănăm mult și îi doresc tot succesul din lume lui Marius Șumudică. Îi doresc toate cele bune, mai puțin vineri. Vineri vreau să câștig. Eu mă văd mult în mentalitatea lui de învingător.

Eu zic că nu e un dezavantaj pentru noi venirea lui Șumudică. Vor fi 11 contra 11 pe teren. Cred că o să fie un meci foarte frumos. La ei, toată lumea vrea să arate acum, dar și noi vrem să demonstrăm că putem, că avem curaj. În ultimele meciuri am arătat că putem avea încredere în noi și că putem merge la victorie. Eu vreau să câștigăm!

Niciodată nu cer echipei mele să se retragă și să țină de rezultat. Ultima victorie cred că ne-a descătușat psihic. Nu avem nimic de pierdut, numai de câștigat. Stadionul va fi plin sută la sută, publicul a fost mândru de noi după ultimele prestații", a spus Tony, la conferința de presă.

Poli Iași ocupă locul 9, cu 7 puncte în 6 etape. Moldovenii vin după două meciuri cu echipa din București, Dinamo (2-2) și FCSB (1-0).

Ce program are Marius Șumudică la Rapid

Rapid va juca vineri la Iași, împotriva celor de la Politehnica, echipă care vine cu un moral bun după patru puncte obținute în ultimele două etape: 2-2 cu Dinamo și 1-0 cu FCSB.

"Nu o să vin și să spun că vom câștiga 100% la Iași. E clar că îmi doresc victoria cât mai repede. Și trebuie să înțeleagă toți jucătorii că nu sunt la capacitatea la care sunt în momentul de față. Ei nu au dat tot pentru acest club. Eu voi avea o discuție cu ei. Lotul e ok, cred că jucătorilor le lipsește doar încrederea", a spus Marius Șumudică.

După deplasarea de la Iași, Rapid va avea parte de un alt test dificil, tot în deplasare, cu Universitatea Craiova, liderul din Superliga României. Primul meci al lui Șumudică în Giulești va fi abia după pauza competițională pentru meciurile echipelor naționale, pe 14 septembrie, cu Universitatea Cluj.