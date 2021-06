BREAKING NEWS | Poli Iasi, salvata de la desfiintare de consilierii locali! Ce s-a decis la ultima sedinta si ce obiectiv au in Liga a 2-a

Retrogradata in Liga a 2-a, echipa moldoveana era amenintata cu disparitia.

Dezastrul o astepta pe Poli Iasi dupa ce a picat in Liga a 2-a, cel putin asa se parea din declaratiile tuturor oameniilor din jurul clubului, insa, se pare ca oamenii politici din judet s-au gandit si la microbisti si au cazut de comun acord sa acorde bani formatiei si pentru urmatoarea stagiune, cand se va incerca revenirea in Liga 1.



In cadrul unei sedinte extraordinare a Consiliului Local, consilierii locali au aprobat cu 14 voturi pentru proiectul de finantare a clubului din Copou cu suma totala de 6,74 milioane de lei. Din aceasta suma, 4,7 milioane de lei a fost alocata pentru achitarea datoriilor din perioada 1 ianuarie – 31 mai 2021, 1,5 milioane de lei vor fi cheltuiti pentru pregatirea viitorului sezon de Liga 2, iar 500.000 de lei vor fi virati pentru Academia de Fotbal Politehnica Iasi.

Trebuie spus ca suma de 4,7 milioane va fi acordata conditionat de inscrierea echipei de fotbal in Liga 2 in anul competitional 2021-2022, precum si de prezentarea unui plan de management sportiv avand ca obiectiv promovarea in Liga I.