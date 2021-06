Poli Iasi a anuntat cine va fi noul antrenor al echipei! Costel Enache se intoarce in Copou dupa opt ani 

Politehnica Iasi a anuntat noul antrenor!

Costel Enache (48 ani) va fi cel care va pregati echipa in urmatorul sezon din Liga 2, dupa cum au anuntat moldovenii pe site-ul oficial.

"CSM Politehnica Iasi are un nou antrenor. Costel Enache a acceptat propunerea conducerii clubului din Copou si va fi tehnicianul echipei in sezonul viitor. In primele zile ale saptamanii viitoare, Costel Enache va fi prezentat oficial, prilej cu care vor fi anuntate si alte detalii ale colaborarii.

In varsta de 48 de ani, antrenorul Politehnicii a mai lucrat in Copou in urma cu 8 ani. De atunci a condus formatii din primele doua ligi, dar si reprezentativa sub 19 ani a Romaniei. Precedenta echipa antrenata de Costel Enache este "U" Cluj", se arata in comunicatul oficial.

Costel Enache a pregatit formatii precum Dunarea Galati, FC Botosani, Astra, Hermannstadt sau "U" Cluj. Antrenorul a mai fost numit pe banca tehnica a lui Poli Iasi in urma cu opt ani, in perioada iunie-octombrie 2003.

Poli Iasi a retrogradat direct in Liga 2 la finalul sezonului trecut, dupa ce a incheiat playout-ul pe ultimul loc. Daniel Pancu, Andrei Cristea si Nicolo Napoli sunt antrenorii care au stat pe banca tehnica a moldovenilor in sezoul recent incheiat.