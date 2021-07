FCSB a trimis un jucator la Voluntari si doi la Poli Iasi! La cine a renuntat Dinu Tudoran

FCSB s-a despartit de 3 fotbalisti.

Robert Ion (20 de ani) va fi imprumutat la Voluntari pana la finalul sezonului urmator. Robert Ion a fost adus de FCSB de la Regal Bucuresti, in 2017, si a jucat sub forma de imprumut la Academica Clinceni in perioada 2018-2020.

FC Voluntari a anuntat pe pagina oficiala de Facebook imprumutul: "Cluburile FC Voluntari si FCSB au ajuns la un acord in privinta imprumutului jucatorului Robert Ion la echipa noastra pentru viitorul sezon."

De asemenea, FCSB a renuntat la alti doi fotbalisti. Alexandru Stan (32 de ani) si Andrei Istrate (19 ani) vor ajunge la Poli Iasi, in liga a doua, anunta Digi Sport. Primul va pleca liber de contract, in timp ce Istrate va fi imprumutat pe un an.

Astra, Berceni si Concordia Chiajna sunt cluburile la care a evoluat Stan, in cariera sa. La FCSB a jucat, in cea mai mare parte, la echipa secunda, dupa ce l-a suparat pe Becali intr-un meci cu armenii de la Alashkert, de acum doi ani.