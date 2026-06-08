Continuă emoțiile pentru Radu Drăgușin: fundașul central pe care a pus ochii Tottenham

Continuă emoțiile pentru Radu Drăgușin: fundașul central pe care a pus ochii Tottenham Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tottenham negociază transferul lui Jan Paul van Hecke. Mutarea pregătită de englezi ar putea schimba soarta lui Radu Drăgușin sub comanda antrenorului Roberto De Zerbi.

TAGS:
TottenhamJan Paul van Heckeradu dragusin
Din articol

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, formația din Londra continuă discuțiile cu Brighton & Hove Albion pentru aducerea lui Jan Paul van Hecke. Apărătorul olandez urmează să participe la Cupa Mondială, turneu care debutează pe 11 iunie.

Mutarea solicitată de Roberto De Zerbi surprinde, mai ales că Spurs tocmai l-a adus pe Marcos Senesi, liber de contract. Chiar și în eventualitatea unor vânzări, axul central al echipei este extrem de aglomerat, cuprinzându-i deja pe Micky van de Ven, Kevin Danso, Ben Davies, Luka Vuskovic, Cuti Romero și Radu Drăgușin.

🚨⚪️ Negotiations continue between Spurs and Brighton for Jan Paul van Hecke, talks planned again this week. Van Hecke wants the move, Roberto De Zerbi wants him. Club to club talks still on after Brighton rejected two proposals.

[image or embed]

— Fabrizio Romano (MIRROR) (@fabrizioromano.yopro20.com) 8 iunie 2026 la 12:02
  • Gettyimages 2266787250
×
Radu Drăgușin în duel cu Mohamed Salah / Foto: Getty Images.
Radu dragusin
Radu Drăgușin / Foto: Imago Images
ÎNAPOI LA ARTICOL

Schimbare de sistem sau plecări iminente

Interesul pentru Van Hecke sugerează fie intenția lui De Zerbi de a folosi un sistem cu trei fundași centrali, fie decizia de a renunța la anumiți jucători de bază din actualul lot. Jurnalistul Dustin George-Miller a analizat strategia clubului, punctând riscul pentru internaționalul român: „Alternativa este vânzarea lui Romero, Drăgușin și a unuia dintre Danso sau Van de Ven, iar asta m-ar supăra destul de tare”.

Transferul internaționalului batav este estimat la aproximativ 45 de milioane de lire sterline.

„Este un pasator excelent din adâncime și probabil că va costa undeva în zona a 45 de milioane de lire sterline când totul va fi zis și făcut. Nu sunt sigur ce facem de fapt aici și mă îngrijorează puțin cine ia deciziile în acest moment, până când putem numi acel director sportiv de clasă mondială despre care s-a tot vorbit în ultima vreme. Nu urăsc asta. Nu chiar. Dar este ciudat, și asta cam mă îngrijorează”, a mai spus sursa citată mai sus.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un șofer de autobuz a fost concediat după 17 ani pentru că lăsa copiii în fața caselor lor, în Franța. Ce a decis instanța
Un șofer de autobuz a fost concediat după 17 ani pentru că lăsa copiii în fața caselor lor, în Franța. Ce a decis instanța
ARTICOLE PE SUBIECT
Tottenham a luat decizia definitivă în privința lui Radu Drăgușin
Tottenham a luat decizia definitivă în privința lui Radu Drăgușin
Englezii au făcut anunțul. Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin la Tottenham
Englezii au făcut anunțul. Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin la Tottenham
Radu Drăgușin, în pericol la Tottenham. Londonezii, gata să plătească 30.000.000 € pentru un nou fundaș central
Radu Drăgușin, în pericol la Tottenham. Londonezii, gata să plătească 30.000.000 € pentru un nou fundaș central
ULTIMELE STIRI
Lovitura dată de Dinamo: „Poate fi o revelație, unul dintre cei mai buni din România”
Lovitura dată de Dinamo: „Poate fi o revelație, unul dintre cei mai buni din România”
Anamaria Prodan știe care e marea problemă de la FCSB: ”Eu și fostul meu soț reușisem să facem asta”
Anamaria Prodan știe care e marea problemă de la FCSB: ”Eu și fostul meu soț reușisem să facem asta”
Ce l-a determinat pe Andrei Nicolescu să îl schimbe pe Kopic cu Nuno Campos: „Decizii luate cu seriozitate”
Ce l-a determinat pe Andrei Nicolescu să îl schimbe pe Kopic cu Nuno Campos: „Decizii luate cu seriozitate”
Cristi Chivu, pus la zid în Italia: „Ridicol!“
Cristi Chivu, pus la zid în Italia: „Ridicol!“
Prima reacție a lui Christian Eriksen după ce s-a prăbușit pe gazon: „A fost o situație diferită față de 2021”
Prima reacție a lui Christian Eriksen după ce s-a prăbușit pe gazon: „A fost o situație diferită față de 2021”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Rapid a decis! Atacantul a fost transferat pentru 1 milion de euro și e pe placul lui Daniel Pancu

Rapid a decis! Atacantul a fost transferat pentru 1 milion de euro și e pe placul lui Daniel Pancu

Șoc în Danemarca - Ucraina! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren. Momente de coșmar la Odense

Șoc în Danemarca - Ucraina! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren. Momente de coșmar la Odense

Eriksen, explicația unui gest tulburător: de ce s-a ținut de piept înainte de a se prăbuși pe gazon

Eriksen, explicația unui gest tulburător: de ce s-a ținut de piept înainte de a se prăbuși pe gazon

I-au anunțat transferul în România! Următoarea destinație, FCSB?

I-au anunțat transferul în România! Următoarea destinație, FCSB?

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Anunțul la care puțini s-ar fi așteptat, după al doilea episod groaznic cu Christian Eriksen în prim-plan

Anunțul la care puțini s-ar fi așteptat, după al doilea episod groaznic cu Christian Eriksen în prim-plan



Recomandarile redactiei
Anamaria Prodan știe care e marea problemă de la FCSB: ”Eu și fostul meu soț reușisem să facem asta”
Anamaria Prodan știe care e marea problemă de la FCSB: ”Eu și fostul meu soț reușisem să facem asta”
Lovitura dată de Dinamo: „Poate fi o revelație, unul dintre cei mai buni din România”
Lovitura dată de Dinamo: „Poate fi o revelație, unul dintre cei mai buni din România”
Cristi Chivu, pus la zid în Italia: „Ridicol!“
Cristi Chivu, pus la zid în Italia: „Ridicol!“
Ce l-a determinat pe Andrei Nicolescu să îl schimbe pe Kopic cu Nuno Campos: „Decizii luate cu seriozitate”
Ce l-a determinat pe Andrei Nicolescu să îl schimbe pe Kopic cu Nuno Campos: „Decizii luate cu seriozitate”
Ea este blondina care i-a sucit mințile lui Denis Alibec!
Ea este blondina care i-a sucit mințile lui Denis Alibec!
Alte subiecte de interes
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce autogol și-a dat Jan Paul van Hecke în Brighton - Tottenham! Meciul a fost LIVE pe VOYO
Ce autogol și-a dat Jan Paul van Hecke în Brighton - Tottenham! Meciul a fost LIVE pe VOYO
Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Van Dijk! E tot olandez și are 24 de ani
Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Van Dijk! E tot olandez și are 24 de ani
CITESTE SI
Negocieri pentru viitorul Guvern. Eugen Tomac, după discuțiile cu PNL: Reformele lui Ilie Bolojan ”trebuiesc continuate”

stirileprotv Negocieri pentru viitorul Guvern. Eugen Tomac, după discuțiile cu PNL: Reformele lui Ilie Bolojan ”trebuiesc continuate”

Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

protv Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

Cum ar putea fi afectați românii cu credite de ancheta Consiliului Concurenței privind ROBOR. Explicațiile unui analist

stirileprotv Cum ar putea fi afectați românii cu credite de ancheta Consiliului Concurenței privind ROBOR. Explicațiile unui analist

Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Temperaturi de până la 31 de grade, urmate de o răcire și de ploi

stirileprotv Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Temperaturi de până la 31 de grade, urmate de o răcire și de ploi

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!