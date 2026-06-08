Continuă emoțiile pentru Radu Drăgușin: fundașul central pe care a pus ochii Tottenham

Mutarea solicitată de Roberto De Zerbi surprinde, mai ales că Spurs tocmai l-a adus pe Marcos Senesi, liber de contract. Chiar și în eventualitatea unor vânzări, axul central al echipei este extrem de aglomerat, cuprinzându-i deja pe Micky van de Ven, Kevin Danso, Ben Davies, Luka Vuskovic, Cuti Romero și Radu Drăgușin.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano , formația din Londra continuă discuțiile cu Brighton & Hove Albion pentru aducerea lui Jan Paul van Hecke . Apărătorul olandez urmează să participe la Cupa Mondială, turneu care debutează pe 11 iunie.

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Schimbare de sistem sau plecări iminente

Interesul pentru Van Hecke sugerează fie intenția lui De Zerbi de a folosi un sistem cu trei fundași centrali, fie decizia de a renunța la anumiți jucători de bază din actualul lot. Jurnalistul Dustin George-Miller a analizat strategia clubului, punctând riscul pentru internaționalul român: „Alternativa este vânzarea lui Romero, Drăgușin și a unuia dintre Danso sau Van de Ven, iar asta m-ar supăra destul de tare”.

Transferul internaționalului batav este estimat la aproximativ 45 de milioane de lire sterline.

„Este un pasator excelent din adâncime și probabil că va costa undeva în zona a 45 de milioane de lire sterline când totul va fi zis și făcut. Nu sunt sigur ce facem de fapt aici și mă îngrijorează puțin cine ia deciziile în acest moment, până când putem numi acel director sportiv de clasă mondială despre care s-a tot vorbit în ultima vreme. Nu urăsc asta. Nu chiar. Dar este ciudat, și asta cam mă îngrijorează”, a mai spus sursa citată mai sus.