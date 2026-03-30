În timpul unei ședințe tehnice înainte de meciul cu Slovacia, Mircea Lucescu a leșinat și nu mai respira.

Andrei Vochin, dezvăluiri din cantonament: ”Jucătorii erau speriați, chiar șocați unii dintre ei!”

Îngroziți că un scenariu negru se poate derula chiar în fața lor, tricolorii au asistat neputincioși la momentul în care Mircea Lucescu primea primele îngrijiri medicale din partea medicului echipei naționale Claudiu Stamatescu și a kinetoterapeutului Ovidiu Blendea.

Andrei Vochin a fost prezent la fața locului și a dat detalii de la acel incident cumplit. Oficialul FRF a dezvăluit că tehnicile de resuscitare pe care cei doi specialiști i le-au aplicat legendarului antrenor nu au funcționat din prima, iar Stamatescu și cu Blendea au fost din ce în ce mai îngrijorați că cel mai negru scenariu poate deveni realitate.

În cele din urmă, cei doi au reușit să îi salveze viața lui ”Il Luce”, iar antrenorula fost transportat de urgență la Spitalul Universitar pentru îngrijiri și investigații suplimentare.

Totuși, șocați de cele întâmplate, în urma incidentului, jucătorii nu au mai fost în stare să facă antrenamentul de dinaintea plecării spre Slovacia, acolo unde vor evolua sub supravegherea secundului Ionel Gane.

”Jucătorii erau speriați, chiar șocați unii dintre ei. Nu mai văzuseră așa ceva. Totul s-a petrecut în fața lor. Nea Mircea a avut șansă mare, pentru că i s-a întâmplat în mijlocul oamenilor, și mai ales în mijlocul unora pricepuți.

Intervenția rapidă a doctorului Stamatescu și a lui Bamse, kinetoterapeutul Ovidiu Blendea, au fost cruciale. Așa i-au salvat viața și jucătorii de la Universitatea Craiova în campania din 1984, acum doctorul și kinetoterapeutul de acolo i-au salvat viața.

Au știut ce să îi facă acolo, nu a fost simplu. Operațiunile de resuscitare nu au mers din prima. Au fost vreo 3-4 încercări, plus respirație gură la gură făcută de doctor. S-a rezolvat apoi… A durat vreo 2-3 minute cu totul.

A mai fost o șansă că s-a întâmplat la ședința tehnică, iar apoi trebuiau să iasă la antrenament. La fiecare antrenament este și o salvare, care a venit prima și a pus oxigen într-o primă fază, apoi a mai venit una.

Totul s-a întâmplat în fața jucătorilor, vorbim totuși despre niște tineri. Erau îngroziți toți, dar i-au lăsat pe specialiști să intervină. Masajul cardiac a funcționat abia a treia oară. Primele două nu au făcut nimic, ei tot încercau. Cu cât trecea mai mult, cu atât se speriau și ei mai tare. S-a reluat respirația abia la al treilea masaj.

Panica a fost mare între jucători, dar specialiștii au lucrat exact cum trebuie. Șocul la jucători a fost mare, secunzii au ieșit cu ei pe teren, dar nu s-a mai făcut antrenamentul. Au mers, s-au plimbat pe teren, au vorbit, dar nu au mai făcut antrenament. Nu le mai stătea gândul acolo”, a povestit Andrei Vochin la Fanatik.