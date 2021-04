FC Hermannstadt - Astra Giurgiu, LIVE de la 16:45 | Ambele echipe, fara victorie in prima etapa din playout! Echipele probabile 

14:23

FC Hermannstadt - Astra Giurgiu

Hermannstadt trebuie sa castige pentru a urca cu doua pozitii in clasament. Aflati pe ultimul loc, cu 13 puncte, sibienii au inceput playout-ul cu o infrangere in deplasarea cu Chindia.

De cealalta parte, Astra e pe locul 4, cu 20 de puncte, la trei distanta de liderul Chindia si a remizat in primul meci cu Dinamo, pe teren propriu, 0-0.

In sezonul regular, Astra s-a impus in ambele intalniri, in ultima dintre ele invingand cu 2-1, prin golurile inscrise de Radut si Krpic. Bagaric a inscris singurul gol al Sibiului.

Echipele probabile:

Hermannstadt: Cristiano - Matel, Viera, Matricardi, Oprut - Aosman, Dalbea, Alhassan - Mayoral, Bagaric, Sintean

Astra Giurgiu: Lazar - Sousa, Graovac, Gaman, Bruno - Crepulja, Canadija, Pahontu - Merloi, Krpic, Valentin Gheorghe