VIDEO EXCLUSIV Anamaria Prodan știe care e marea problemă de la FCSB: ”Eu și fostul meu soț reușisem să facem asta”

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SPORT.RO
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Fosta campioană a României a avut o stagiune sub așteptări.

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Singurul lucru care a salvat sezonul la FCSB a fost accederea în cupele europene, după ce a reușit să treacă de barajul pentru calificarea în preliminariile UEFA Europa Conference League de FC Botoșani (4-3) și de Dinamo (2-1).

La FCSB, în cele două meciuri cu Botoșani și Dinamo, a stat pe banca tehnică Marius Baciu, asta după ce Mirel Rădoi a plecat după doar cinci etape, iar de echipă s-a ocupat în finalul play-out-ului secunzii Alin Stoica și Lucian Filip.

Nu doar Rădoi a plecat de pe banca grupării roș-albastre în sezonul recent încheiat, ci și Elias Charalambous. La pachet cu cel mai longeviv antrenor din era Gigi Becali plecase atunci și Mihai Pintilii.

Anamaria Prodan știe care e marea problemă de la FCSB: ”Eu și fostul meu soț reușisem să facem asta”

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Anamaria Prodan, agent FIFA, consideră că principala problemă a celor de la FCSB este lipsa unui spirit de familie în cadrul echipei. Ea spune că, în perioada în care era implicată la club alături de Laurențiu Reghecampf, atmosfera din vestiar era alta.

”Singurul lips al echipei, poate sunt eu nostalgică, este faptul că nu a mai reușit nimeni să facă o familie acolo. Eu și fostul meu soț, când am fost la Steaua (n.r. FCSB), pe lângă faptul că aveam jucători foarte talentați, am și creat această familie.

Și cred că asta trebuie făcut acum. Doar dacă mai poate cineva să o facă după Anamaria Prodan”, a spus Anamaria Prodan pentru Pro TV și Sport.ro.

FCSB a dat lovitura! Anunțul lui Gigi Becali: ”Semnează pe doi ani!”

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a anunțat că în această vară vor veni în lotul lui Marius Baciu șase jucători noi. Mai mult decât atât, finanțatorul grupării roș-albastre a dezvăluit că Florin Tănase va semna prelungirea contractului pe doi ani.

”Vor veni şase jucători. V-am zis şi aşa o să fie. Minimum cinci vor veni, şase. Tănase semnează pe doi ani”, a spus Gigi Becali.

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