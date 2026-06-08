Universitatea Craiova a lansat oficial abonamentele pentru sezonul 2026/2027, imediat după eventul istoric câștigat în stagiunea precedentă.

Oltenii se pregătesc pentru un nou an în SuperLigă și în Liga Campionilor, iar interesul suporterilor este deja ridicat.

Cât costă abonamentele pe „Ion Oblemenco”

În tribuna a 2-a, prețurile variază între 399 și 649 de lei, în funcție de sector și tipul abonamentului. În peluze, tarifele pornesc de la 239 de lei la Peluza Nord și ajung la 399 de lei la Peluza Sud.

În zona VIP, abonamentele sunt cuprinse între 1.209 și 1.689 de lei, în funcție de sector și poziționare.

Clubul a anunțat că vânzarea a început online, urmând ca abonamentele să fie disponibile și în magazinele oficiale.