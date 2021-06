Andrei Cristea a plecat de la Poli Iasi si va juca la o echipa din Liga 1! 3 dintr-o lovitura. Ce transferuri a mai anuntat CS Mioveni

Andrei Cristea s-a despartit de Poli Iasi.

Dupa cateva luni pline de tensiune, Andrei Cristea a primit acordul clubului si a parasit Politehnica Iasi. Va continua in Liga 1, la CS Mioveni.

Atacantul de 37 de ani, cu noua selectii pentru echipa nationala a Romaniei, nu a mai dorit sa continue la Iasi dupa retrogradarea in liga a doua. Cristea a ajuns la Poli in 2016, club de care s-a despartit pentru 6 luni in 2019, cand a incercat o experienta la Craiova lui Rotaru.

"Am respectat dorinta lui Andrei de a mai juca fotbal in prima liga. El ramane un reper in istoria recenta a fotbalului iesean si va avea, oricand, usa deschisa la clubul din Copou. Ii dorim mult succes in noul sezon", a spus Florin Briaur, manager general al CSM Politehnica Iasi, pentru site-ul oficial al clubului.

De asemenea, Cristea a mai evoluat pentru Poli Iasi in alte doua perioade de cate sase luni, intre ianuarie si iulie in 2008 si 2009. In total, a adunat 189 de meciuri pentru formatia din "Copou", marcand 66 de goluri.

Din postura de jucator liber, Cristea a semnat cu CS Mioveni, formatie ce a promovat in Liga 1. Anuntul oficial l-a facut chiar fotbalistul. "O noua provocare! In aceiasi directie! Fotbalul e viata mea!", a scris Cristea pe Facebook.

Tot la Mioveni au mai ajuns Ionut Balaur si Adrian Scarlatache. Primul s-a despartit de Voluntari, in timp ce al doilea a ramas liber dupa retrogradarea Sibiului.

Dinamo Bucuresti (112 meciuri/46 goluri), fosta Steaua (72/12), Politehnica Timisoara (37/6), FC Brasov (31/8), Martina Calcio (16/3), Karlsruher SC (11/6), FK Qabala (11/0), Universitatea Craiova (10/1), Salternitana (9/3) si FCM Bacau (1/0) sunt cluburile la care a evoluat Cristea in cariera sa.