BREAKING NEWS | Vesti groaznice pentru Poli Iasi! Primaria nu va mai finanta clubul! Ce jucator vrea sa plece dupa scandalul cu Napoli

Poli Iasi este tot mai aproape de retrogradare, dupa ce a primit doua lovituri intr-o singura zi.

Poli Iasi a primit doua lovituri uriase. Clubul iesean este tot mai aproape de retrogradare. Joi seara Consiliul Local a initiat o sedinta extraordinara pentru a aproba bugetul pentru 2021, insa partile nu au ajuns la un consens, astfel bugetul a fost respins, iar primarul orasului, Mihai Chirica, isi va mai putea folosi doar veniturile din proprile sale surse, potrivit Gazetei Sporturilor.

De asemenea, unul dintre golgheteri echipei Andreias Calcan a anuntat ca doreste sa renunte la echipa si sa-si rezilieze contractul, conform ProSport.

Clubul din Copou urma sa primeasca doar 0,4 milioane de lei (aproximativ 80.000 euro) pentru achitarea platilor restante, insa nici macar aceea suma nu va ajunge la Poli Iasi, iar acest lucru va afecta grav situatia financiara a clubului.

„Maine vom inchide Primaria, toate serviciile publice vor fi suspendate, transportul public nu va mai functiona pentru ca nu mai avem cu ce sa furnizam platile”, a declarat edilul Iasiului, Mihai Chirica, potrivit Libertatea.

Andreias Calcan a decis sa plece dupa mai putin de 24 de ore de la esecul suferit cu FC Voluntari. Mijlocasul in varsta de 27 de ani a fost extrem de suparat la finalul meciului si i-a trimis reprosuri antrenorului Nicolo Napoli.

„Asta am decis astazi, sa-mi reziliez contractul. Cred ca asta e cea mai buna decizie pentru mine si pentru familia mea in momentul de fata. Din diferite motive am ajuns la aceasta concluzie si la aceasta decizie, pe care nu vreau sa le dezvalui momentan. Doar atat pot sa spun, unul dintre motive este ceea ce s-a intamplat ieri in timpul partidei.

Despre ce a spus domnul antrenor catre tribuna, cum a vorbit despre mine. Era si sotia mea acolo, si colegii, au auzit toti. Nu vreau sa spun mai multe, vreau liniste. Dar asta e decizia mea. Urmeaza sa reziliez contractul, am facut cererea verbala catre conducerea clubului, astazi, am comunicat-o prin telefon si astept un raspuns. Din punctul meu de vedere nu mai este nicio cale de intoarcere. Nu pot sa trec peste asa ceva”, a declarat Andreias Calcan pentru ProSport.

Poli Iasi se claseaza pe penultimul loc in play-out si este foarte aproape de a retrograda si chiar de a se desfiinta, daca clubul nu reuseste sa stranga fonduri pentru a se finanta in urmatorul sezon.