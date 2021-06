Schimbari importante la Poli Iasi! Moldovenii o iau de la zero cu alti conducatori, alti antrenori si jucatori foarte tineri

La finalul sezonului trecut, Poli Iasi a retrogradat in Liga 2, dupa un parcurs sportiv dezamagitor si multe scandaluri la nivel administrativ.

Poli Iasi are un nou Consiliu Director. Vasile Simionas, fostul mare jucator si antrenor al echipei, va fi presedinte al organismului de conducere, iar vicepresedinte va fi Ilie Gheorghica, director al Liceului cu Program Sportiv Iasi, in timp ce Cezar Honceriu, Vlad Ciobanu si Cristian Amironesei sunt membri. Florin Briaur va ocupa functia de manager general, dupa ce a lucrat aproape doua decenii in presa si era presedintele Comisiei pentru Tineret si Sport din cadrul Consiliului Local. De asemenea, consilierii locali au aprobat cererea de finantare depusa de club, fiind sigura prezenta in urmatoarea editie a Ligii 2, care va debuta pe 31 iulie.

Saptamana trecuta se anuntase ca Leonid Antohi, Ioan Melinte, Ioan Apostol, Mircea Ursu si Adrian Ambrosie demisionasera din Comitetul Director al Asociatiei, dupa retrogradarea echipei din Liga 1. Ultimul lucrase 11 ani la Poli Iasi, fiind membru fondator al clubului, presedinte si vicepresedinte in Copou. Briaur a ocupat functia lasat libera de demiterea lui Ciprian Paraschiv, dar cu o alta denumire. Paraschiv lasase un post important in FRF, la sfarsitul anului 2019, ca sa conduca clubul al carui capitan fusese.

COSTEL ENACHE, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI

Dupa ce discutiile cu Viorel Moldovan si Eugen Neagoe au fost intrerupte, noul antrenor al echipei este Costel Enache, care va colabora cu antrenorul secund Catalin Munteanu si preparatorul fizic italian Alessandro Cittadino. Acesta preia postul lasat liber de Nicolo Napoli si a mai condus echipa in Liga 1, in perioada iunie - octombrie 2013, cand purta numele CSMS Iasi. In varsta de 48 de ani, Costel Enache a antrenat in sezonul trecut pe "U" Cluj, iar mai inainte le-a mai pregatit Petrolul, Petrotub Roman, Ceahlaul Piatra Neamt, Dunarea Galati, FC Botosani, Astra Giurgiu, FC Hermannstadt si echipele nationale U18 si U19.

Enache va avea in principal rolul de reconstructie a echipei, dupa ce majoritatea fotbalistilor din sezonul trecut si-au incheiat contractele cu Politehnica. Pana acum, nu a fost realizat niciun transfer, la echipa intorcandu-se doar tinerii Vlad Danale (22 ani / Aerostar Bacau), Lucian Dumea (18 ani / Gloria Buzau) si Denis Ciofu (19 ani / Unirea Slobozia). Tehnicianul are rolul de a intineri echipa si a promova mai multi jucatori din academia clubului, in timp ce printre oamenii de baza pentru noul sezon au fost anuntati portarii Teodor Axinte (21 ani) si Rares Barladeanu (16 ani), fundasul dreapta Razvan Onea (23 ani), mijlocasii Francisc Cristea (20 ani) si Ionut Moisa (20 ani) si atacantul Alexandru Zaharia (20 ani).

MULTI FOTBALISTI SI-AU TERMINAT CONTRACTELE CU POLI IASI

Cel mai probabil, veteranul Andrei Cristea (37 ani) va agata ghetele in cui si va ocupa o functie administrativa. Printre jucatorii care si-au terminat contractele si a caror ramanere in Copou este improbabila, daca nu accepta o micsorare de salariu, sunt portarii Laurentiu Branescu si Levente Bosz, dar si jucatorii de camp Marius Mihalache, Razvan Popa, Sorin Busu, Rodny Lopes, Manuel de Iriondo, Pablo Gaitan, Rafael Acosta, Dylan Flores, Platini, Deyver Vega, Joseph Mensah si Uros Djuranovici.

Dzenan Zajmovici s-a inteles deja cu Velez Mostar, Juan Pablo Passaglia a semnat cu UTA Arad, Floriano Vanzo s-a transferat la Academica Clinceni, iar Doru Popadiuc a ajuns la Chindia, in timp ce Ianos Branza (FC Botosani), Nikolaos Baxevanos (Lazio U23) si Stefan Cana (FCSB) si-au terminat imprumuturile. Enache va incerca sa atraga, in urmatoarele doua saptamani, mai multi jucatori cu experienta la nivelul primelor doua ligi, pentru a definitiva lotul cu care sa se lupte pentru revenirea in Liga 1.