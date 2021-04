FC Hermannstadt - Gaz Metan, LIVE de la ora 16:30 | Duel tare in lupta pentru evitarea retrogradarii! Cum arata clasamentul din playout

13:33

FC ARGES - UTA ARAD

In a doua partida a zilei se infrunta FC Arges si UTA Arad.

Inaintea acestui meci, cele doua echipe sunt vecine de clasament. Aradenii ocupa locul 2, cu 25 de puncte, in timp ce FC Arges este pe a treia pozitie, cu 24 de puncte.

In primele partide din playout, UTA Arad a obtinut doua victorii, cu FC Viitorul (1-0) si Dinamo (1-0), si a fost invinsa de FC Hermannstadt (0-1).

De cealalta parte, FC Arges a inregistrat, in primele 3 etape, o remiza, in compania celor de la Poli Iasi (0-0), o infrangere, in fata Chindiei Targoviste (0-1), si o victorie, cu Astra (1-0).

Meciul dintre FC Arges si UTA Arad este programat de la ora 19:00 si va fi transmis LIVE pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

FC Arges: Greab - Tofan, Maric, Turda, Musat - Meza Colli, Serban - Grecu, Palic, Dumitru - Malele

UTA Arad: Iacob - Sliakov, Erico, Ilie, Roumpoulakou - Miculescu, Albu, Vorobjovas, Rusu - Hora, Roger