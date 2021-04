Dinamo - UTA Arad, LIVE de la 21:30 | "Cainii" vor sa obtina prima victorie din playout, cu ultima adversara pe care au batut-o in campionat

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Dinamo si UTA pe www.sport.ro..

Dinamovistii se afla la al doilea meci dupa revenirea lui Dusan Uhrin JR. pe banca echipei si spera ca vor obtine prima victorie din playout, chiar cu echipa care reprezinta ultima "victima" a " cainilor" din sezonul regulat, cand i-au invins cu 1-0, prin golul marcat din penalty de Deian Sorescu. Dinamo este pe locul 8 in acest moment, cu 15 puncte, cu doua mai putine decat FC Voluntari, ocupanta ultimului loc care asigura salvarea de la retrogradare.

De partea cealalta, UTA Arad este, cu 22 de puncte, pe locul opt, doi din play-out, care asigura prezenta la un baraj, impotriva formatiei de pe sapte, a carui castigatoare se va duela cu formatia care incheie in play-off pe ultima pozitie de cupa europeana pentru un loc in Conference League. In prima runda din play-out, Dinamo, la debutul lui Dusan Uhrin, a incheiat la egalitate cu Astra, 0-0, in timp ce UTA Arad s-a impus pe teren propriu, 1-0, in fata celor de la Viitorul.

Dinamo - UTA Arad, echipele probabile:

Dinamo: Kongshavn - Sorescu, Bejan, Albentosa, Filip - Anton, Răuță, Bani - Mihaiu, Nemec, Fabbrini

UTA Arad: Iacob - Tomozei, Erico, Ilie, Rrumbullaku - Roger, Albu, Vorobjovas, Rusu - Hora, Petre