Calcan si-a reziliat oficial contractul cu Poli Iasi dupa conflictul cu Napoli! Anuntul facut de catre club

Andreias Calcan si-a reziliat oficial contractul cu Poli Iasi.

Poli Iasi trece printr-o perioada foarte grea, dupa ce s-a ivit un scandal in interiorul clubului. Nicolo Napoli a intrat in conflict cu Andreias Calcan, dupa ce antrenorul italian l-a numit "jucator de rahat" in timpul meciului cu FC Voluntari.

Mijlocasul in varsta de 27 de ani a anuntat ca va pleca de la club dupa acest incident, iar decizia oficiala a fost anuntata marti de catre club. Andreias Calcan si-a reziliat contractul cu Poli Iasi, alaturi de preparatorul fizic Ricardo Proietti.

"In urma cererilor depuse de catre jucatorul Andreias – Cristian Calcan, precum si de catre preparatorul fizic Riccardo Proietti, ACSM Politehnica Iasi a aprobat solicitarile acestora de reziliere, pe cale amiabila, a contractelor de munca, pe care acestia le aveau cu gruparea ieseana. Decizia intra in vigoare incepind cu data de astazi, 27 aprilie 2021.

Apreciem toate eforturile depuse de catre cei doi in folosul echipei noastre si le dorim mult succes in continuare" se arata intr-un comunciat de presa emis de Poli Iasi.

Andrei Cristea si Ciprian Paraschiv s-au aratat de asemenea extremi de nemultumiti de antrenorul actual al lui Poli Iasi.

Poli Iasi se claseaza pe ultimul loc in Liga I, cu doar 14 puncte acumulate in play-out.