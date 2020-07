10 pusti de la echipele din playoff-ul Ligii 2, care au luat ochii in acest sezon

Trei jucatori de la UTA si doi de la Rapid, printre remarcati.

In acest sezon, fiecare echipa este obligata sa aiba pe teren doi jucatori U20, iar incepand din sezonul viitor fiecare club va fi nevoita sa foloseasca cel putin un jucator U20 si altul U19. Masura vine pentru a sprijini participarea nationalei U19 la Euro 2021, turneu final gazduit de Romania. De asemenea, conducerea FRF e convinsa ca aceasta noua regula va ajuta si nationala de tineret pentru Euro 2021, dar si pe cea de seniori in perspectiva Campionatului Mondial din 2022 si a Euro 2024.

Desi initial cluburile au fost reticente in a folosi tineri, data fiind diferenta destul de mare dintre competitiile de seniori si cele de juniori, pe parcursul acestui sezon, din ce in ce mai multi tineri s-au impus in loturile sau in primul „11” ale echipelor lor. Cei 10 selectati din cadrul echipelor calificate in play-off-ul de promovare, pot face pasul cu echipele lor catre Liga 1 si au aratat ca pot face fata la un nivel superior.

Razvan Ducan - FC Arges (imprumutat de la FCSB) / 19 ani / portar / 193 cm / 200.000 euro

Robert Ghita - CS Mioveni / 19 ani / fundas dreapta / 180 cm/ 200.000 euro

Valentin Ticu - Petrolul / 19 ani / fundas stanga / 182 cm / 200.000 euro

Damian Isac - UTA / 19 ani / mijlocas central / 179 cm / 75.000 euro

Catalin Vulturar - UTA / 16 ani / mijlocas central / 178 cm / -

Razvan Matis - FC Arges / 19 ani / mijlocas stanga / 177 cm / 100.000 euro

Florin Haita - Turris Turnu Magurele / 19 ani / mijlocas stanga / 182 cm / 200.000 euro

Marian Draghiceanu - Rapid / 21 ani / mijlocas central ofensiv, mijlocas dreapta / 170 cm / 100.000 euro

Antonio Sefer - Rapid / 20 ani / extrema dreapta / 182 cm / 250.000 euro

David Miculescu - UTA / 19 ani / atacant, extrema dreapta / 190 cm / 150.000 euro