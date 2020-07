Planul lui Dinamo pentru Liga 2! Cine ramane pentru a promova echipa, daca se retrogradeaza la finalul sezonului

Salarii de maximum 3.000 de euro pe luna si o echipa reconstruita pe temelia academiei, noile coordonate ale Dinamo L2.

Pe loc de retrogradare directa, la 7 puncte de Hermannstadt, aflata pe primul loc care aduce salvarea, dar cu doua meciuri mai putin jucate, Dinamo incepe sa se gandeasca serios la retrogradare. Prima coborare in esalonul secund din istoria sa este foarte probabila, mai ales daca tinem cont de cele peste 20 de infectari cu coronavirus din cadrul lotului si staff-ului, forma foarte slaba aratata dupa pauza de Covid-19 si faptul ca echipa a schimbat recent, din nou, antrenorul. Calcule amanuntite isi fac si conducatorii dinamovisti, care au pus la punct un plan, pentru a nu fi luati prin surprindere daca cosmarul se adevereste.

In Liga 1, Dinamo lua intre 1.85 milioane de euro pentru o clasare pe locul 7 si 1.05 pentru locul 14, dar fara acesti bani conducerea dinamovista trebuie sa plafoneze salariile la maximum 3.000 de euro pe luna si sa atraga jucatori cu prime de promovare. Aproape toti fotbalistii straini, multi dintre ei cu contracte scadente in aceasta vara, ar urma sa parasesca echipa, din moment ce multi au salarii intre 7.000 si 13.000 de euro pe luna. Dintre fotbalistii care se vor mai afla sub contract dupa 1 august, multora trebuie sa le fie activata clauza de prelungire pentru inca un sezon, dar pot refuza din cauza scaderii salariilor, in timp ce altora, care nu renunta la micsorarea remuneratiilor, le va fi oferita dezlegarea in alb. Alti jucatori tineri ar urma sa fie oferiti spre cumparare unor cluburi din strainatate si din tara.

De asemenea, s-a alcatuit o lista cu cateva nume de antrenori care ar garanta promovarea imediata, cap de lista fiind Viorel Moldovan, fost jucator la Dinamo in perioada 1993-1995, cel care a reusit sa le duca in Liga 1 pe Rapid si Chindia, el fiind considerat un specialist al promovarilor. Viitorului antrenor ar urma sa ii fie aprobata aducerea a doar 5-6 jucatori experimentati si sa se bazeze mai ales pe ce ofera lotul actual si academia clubului, urmand ca cel putin doua treimi dintre jucatorii din lot sa fi trecut pe la echipele de juniori ai clubului.

JUCATORII CARE MAI AU CONTRACT CU DINAMO:

Portari - Catalin Straton (30 ani), Stefan Fara (19 ani)

Fundasi - Mihai Popescu (27 ani), Ricardo Grigore (21 ani), Marco Ehmann (19 ani), Andrei Sin (28 ani)

Mijlocasi - Alexandru Rauta (28 ani), Valentin Borcea (18 ani), Ionut Serban (24 ani), Andreas Mihaiu (21 ani), Andrei Bani (17 ani), Valentin Lazar (30 ani), Deian Sorescu (22 ani)

Atacanti - Slavko Perovici (31 ani), Robert Moldoveanu (21 ani), Mihai Neicutescu (21 ani), Daniel Popa (26 ani)

Jucatorii care revin dupa imprumuturi - Mihai Esanu (21 ani, Farul), Dragos Petrisor (20 ani, Turris), Dragos Trasca (20 ani, Focsani) / Florin Bejan (20 ani, Ac. Clinceni), Alin Dudea (23 ani, CSM Resita), Ekrem Oltay (20 ani, Afumati), Giani Cretu (20 ani, Rapid), Liviu Gheorghe (20 ani, Inainte Modelu), Alin Lazar (19 ani, Focsani), Mihnea Vlad (21 ani, Afumati), Catalin Magureanu (20 ani, Afumati), Gabriel Raducan (19 ani, Otelul Galati)

Juniori de la Dinamo U19 - Aleksander Mitrovic (17 ani) / Claudiu Stan (18 ani), Radu Zamfir (17 ani), Deniz Giafer (19 ani), Carlos Brat (19 ani), Rares Balcan (18 ani), Andrei Mitran (19 ani), Cristian Ionescu (17 ani), Mihai Chiriac (19 ani)