"Nici nu stiu daca pot sa ma trezesc la ora 11. E greu!" Un fost dinamovist asteapta cu tristete meciurile din Liga 2! Ce spune dupa ultima infrangere

Viitorul i-a aplicat ultima corectie lui Dinamo, scor 1-0.

Cristi Pulhac, fotbalist cu peste 200 de meciuri in tricoul lui Dinamo, este uluit de situatia in care a ajuns echipa.

Fostul fundas stanga din Stefan cel Mare crede ca lipsa oamenilor care au cunostinte despre fotbal au adus clubul in situatia de fata.

Dinamo este pe ultimul loc in playout, cu 17 puncte, iar Pulhac se teme serios de retrogradare. Fostul fotbalist al alb-rosilor isi face griji ca nu se va putea trezi la ora 11 pentru vedea meciurile din Liga 2 :).

"Am vazut foarte putin pe final, putin inceputul si nu cred ca are rost sa mai discutam despre ceva schimbat. Nu are nicio legatura, nimeni nu asteapta. Eu nu astept un joc foarte elaborat, toata lumea isi doreste rezultate. Toata lumea asteapta ca Dinamo sa iaza din zona aia, asta doare pe toata lumea.

Eu imi doresc sa mai vad si eu un derby cu FCSB, poate intra Rapidul, Petrolul. Echipe cu traditie...

Nici nu cred ca pot sa ma trezesc la 11 (n. r. orele la care se joaca meciurile din Liga 2), va spun sincer, e greu.

E greu pentru toata lumea, vorbim fostii jucatori intre noi. Cu Marius Niculae, cu Mutu, Marica. E o situatie...

Toata lumea acum 6 ani vorbea de 'New Dinamo', dar toti am spus ca nu se vede nimic nou. Rezultatele de la inceput cat de cat mai bune, au castigat o Cupa a Ligii, competitie care s-a desfiintat. Eu cred ca rezultatele de la inceput au fost datorita jucatorilor care au ramas de pe vremea fostilor actionari. Au venit oameni in club care nu stiau ce inseamna un cartonas galben, despre ce vorbim. Chiar vorbisem cu Cristi si ne aminteam din vremurile bune de la Dinamo. Acum toata lumea ii plange pe fostii actionari, pentru ca ei chiar se pricepeau la fotbal.

Nu e vorba doar de bani aici, de ce ne raportam la bani. Poate vine cineva cu o idee mai buna, eu nu cred ca a contactat vreun fost fotbalist care sa vina sa ajute. Eu nu cred ca a vrut niciun fost jucator de la Dinamo bani.

Nu cred ca mai are nicio treaba antrenorul, bubele au fost intotdeauna in alta parte. Toata lumea are o responsabilitate,

Am impresia ca am lasat un gol mare dupa ce m-am retras, si doar eu. Eu mi-am dorit intotdeauna sa ajung la echipa mare, de la echipa mare toata lumea isi dorea sa ajunga intr-un campionat mai mare. Daca te plangi de un salariu de 2000 de euro... Si eu am castigat campionatul cu un salariu de 2000 de euro", a spus Pulhac la Digi Sport.