Se bucura ca nu mai joaca! Directorul lui "U" Cluj, despre decizia de a organiza play-off in Liga 2: "Cea mai buna decizie pe care o puteam lua! Am economisit" 

Dupa ce fotbalul a fost oprit din cauza noului coronavirus, cluburile din Liga 2 a fost de acord ca primele 6 echipe din liga secunda de fotbal sa joace un play-off pentru promovare.

Pentru restul echipelor sezonul va fi incheiat si nu vor exista cluburi retrogradate in Liga 3.

Daniel Stanciu, directorul executiv al Universitatii Cluj, s-a aratat multumit de aceasta decizie, spunand ca restul echipelor din Liga 2 au economisit foarte multi bani prin neimplicarea lor in procesul de promovare sau retrogradere.

"Cred ca a fost cea mai buna decizie pe care o puteam lua noi, cluburile neimplicate in procesul de promovare sau retrogradare, am "economisit" foarte mult. Stateam prost din punct de vedere financiar si masurile impuse de Guvern cluburilor ne-ar fi implicat foarte mult si produs o gaura foarte mare din punct de vedere financiar, neprevazuta", a declarat Daniel Stanciu pentru PRO X.

Inainte ca fotbalul sa fie oprit, Universitatea Cluj se afla pe locul 14 in clasament cu 27 de puncte obtinute in 23 de etape.